Riccardo Sanavio stopt bij Glock

De Italiaan Riccardo Sanavio, die vanaf het voorjaar van 2017 in dienst was bij het Glock Horse Performance Center Nederland, stopt in Oosterbeek."Hij heeft een baan aangeboden gekregen, en die heeft hij aangenomen. Wij wensen hem daarmee alle succes en geluk", zegt Nicole Werner erover. Team Glock is per direct op zoek naar een nieuwe stalruiter.