Robbin Kleermans: ‘Inmiddels kan ik lezen en schrijven met Karel’

Toen Karldýr MB (Glamourdale x Democraat) als vijfjarige en nog maar net zadelmak bij Robbin Kleermans onder het zadel kwam, was gelijk duidelijk dat het geen makkelijke weg zou worden. Maar Kleermans houdt van paarden met ‘randjes’ en zette door. En dat betaalt zich ruimschoots uit. Na een succesvolle periode in de Lichte Tour is onlangs een veelbelovende overstap naar de Grand Prix gemaakt. En dat is niet het enige goede nieuws voor de amazone: sinds kort heeft ze de beschikking over een eigen stal. “Dat is ook een cadeautje, op dit moment is alles heel leuk.”