Robbin Kleermans wint Grand Prix met bijna 72%: ‘Ik kon het eindelijk managen’

Ellen Liem
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Robbin Kleermans wint Grand Prix met bijna 72%: ‘Ik kon het eindelijk managen’ featured image
Robbin Kleermans met Karldýr MB. Foto: Jessica Pijlman
Door Ellen Liem

Robbin Kleermans reed met Karldýr MB (Glamourdale x Democraat) in de Grand Prix al eerder naar scores rond de 70% maar nog nooit was de score zo hoog als op de Subtopwedstrijd in Houten. Daar werd het duo in een sterke kopgroep beloond met 71,79%. Die fraaie score was goed voor de overwinning én een nieuw persoonlijk record.


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