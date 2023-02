Robin van Lierop en Seth Boschman beginnen samen met Anniek Winters Unity Dressage en Coaching

Eind vorig jaar werd bekend dat Robin van Lierop en Seth Boschman, de R en één van de S-en in RS2 Dressage, na een samenwerking van bijna tien jaar vertrokken bij de stal van Saskia en Jacques Lemmens in Groesbeek. Inmiddels zijn Van Lierop en Boschman twee nieuwe bedrijven begonnen. Robin van Lierop runt samen met Anniek Winters Unity Dressage en Seth Boschman legt zich met Unity Coaching volledig toe op instructie.

Na het vertrek bij RS2 Dressage vonden Van Lierop en Boschman met de paar eigen paarden een tijdelijk nieuw onderkomen bij Resim Dressage in Harskamp, maar daar blijven ze niet.

Binnenkort verhuist het duo naar de locatie van Ilona Goris in Gendt, in de buurt van Nijmegen. “We hebben het hier super, maar in de spits loopt de reistijd naar Harskamp behoorlijk op. We wonen zelf in Millingen aan de Rijn en hebben in Gendt dus iets in de buurt gevonden”, vertelt Robin van Lierop.

Begeleiding na verkoop

Robin van Lierop gaat straks Unity Dressage runnen. Niet met partner Seth Boschman, maar met Anniek Winters, een amazone die onder begeleiding van Seth Boschman binnen een jaar van het Z1 naar de Lichte Tour reed. Paarden aan- en verkopen vormt de hoofdmoot van het bedrijf: “Alles is hier te koop, dus dat is wel echt een verschil met RS2.”

“De focus bij ons bedrijf komt te liggen op de aan- en verkoop van paarden en vooral ook de begeleiding bij de verkoop. Ik zie te vaak gebeuren dat mensen paarden uitproberen en ze dan heel goed kunnen narijden, maar als ze de paarden eenmaal thuis hebben wordt het vaak lastig. Daar willen we op inspelen door ons echt te specialiseren op de begeleiding na de aankoop van een paard. Vandaar ook de naam Unity: we willen dat iedere ruiter echt een eenheid wordt met zijn of haar nieuwe paard.”

Instructie

Bij de begeleiding na de verkoop speelt Seth Boschman een belangrijke rol. Hij is nauw betrokken bij Unity Dressage, maar heeft een eigen BV met Unity Coaching waarbij hij zich volledig toelegt op het geven van instructie.