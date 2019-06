Robin van Lierop wint GP-rentree: ‘We gaan lekker verder puzzelen’

In de Grand Prix van de Subtopwedstrijd in Soest staken Robin van Lierop en Cupido (Rhodium x San Remo) met kop en schouders boven de rest uit. De score van 68,53% en daarmee de overwinning in de Grand Prix betekende een geslaagde rentree in de ring voor het duo dat na KNHS Indoorkampioenschappen van afgelopen maart niet meer op concours was geweest.

“We moesten weer een beetje inkomen maar het pakte goed uit. Ik heb lekker gereden en Cupido had er echt zin in”, vertelt Robin van Lierop tevreden over zijn rentree met Cupido. “Ik ben hier heel blij mee. We zijn de proef fijn doorgekomen en hadden geen grote fouten.”

Beetje beter

Hoewel het duo eerder al de zeventig procent aantikte en daar nu onder bleef, was dit voor Van Lierop een van zijn fijnste Grand Prix-proeven. “Alle drie de piaffes waren super mooi maar daarin vond de jury Cupido te open. Toen ik de video terugkeek kon ik me daar helemaal in vinden en zei tegen mezelf: Robin, dat moet toch een beetje beter!”, vervolgt Van Lierop lachend.

Eerst foutloos

Doordat de focus van Van Lierop de afgelopen maanden lag op de fokkerij van RS2, stonden de wedstrijden op een lager pitje. “Nu gaan we weer vaker starten en de score kan nog omhoog. Daar zit echt nog wel rek in. Ik wil eerst proberen foutloos door de proef te komen en hier en daar kan het nog een beetje mooier. Daar gaan we lekker verder mee puzzelen.”

Bron: Horses.nl