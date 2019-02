Rockx met twee paarden in top drie, Donkers tweede

Thalia Rockx kwam zaterdag met drie paarden naar De Meern voor de derde wedstrijd in de KNHS-Greenpoints Kostendrukkers Cup-competitie en eindigde met twee daarvan in de top drie. Met Verdi de la Fazenda (v. Florett As) eiste Rockx de overwinning op en met de Romanov-dochter Gerda Nova de la Fazenda werd ze derde. Esmee Donkers nestelde zich met Chaina (v. Sir Donnerhall) tussen de beide paarden van Rockx.

“Ja ik ben superblij”, steekt Thalia Rockx van wal.”Er zat wel een foutje in de proef met Verdi vandaag in de wissels, maar dat kwam omdat ik zelf te afwachtend reed. Verder ging hij gewoon heel fijn.”

Geleerd

“Ik heb er wel van geleerd en daarvoor rijd ik deze wedstrijden ook”, vervolgt de amazone. “Met Gerda is alles nog een beetje groen, ze is nog jong en ik heb met haar net de overstap gemaakt naar de Young Riders, dus we hebben nog wel een aantal kleine dingetjes die beter kunnen en ze moet nog wat stabieler worden in de proef.”

Doelen

De doelen, die Rockx zichzelf voor de komende tijd gesteld heeft is om wedstrijdkilometers te maken en alles verder te perfectioneren. “Ik wil ervaring opdoen, alles nog beter af gaan werken en mezelf steeds blijven verbeteren. Daar zijn dit soort wedstrijden ook heel geschikt voor.”

Top vier

De scores van de beste twee lagen niet heel ver uit elkaar. Rockx kreeg met Verdi in totaal 69,608% van de juryleden en kwam daarmee net geen half procent hoger uit dan Donkers, die 69,265% kreeg. Gerda Nova de la Fazenda volgde daarna met iets meer dan een procent verschil met 68,039% op de derde plaats. Zoe Kuintjes eindigde met Primeval Dr. Dirk op de vierde plaats met 67,059%.

Met het derde paard dat Rockx mee had, de Bretton Woods-zoon Golden Dancer de la Fazenda kreeg ze 65,098%, goed voor de achtste plek.

Uitslag

