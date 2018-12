Romee Driessen: ‘Als je echt wil dan lukt alles’

Op de subtopwedstrijd in Velddriel veranderden de omstandigheden voor de deelnemers zaterdagmorgen, nadat een brand in de binnenbak had plaats gevonden. De wedstrijd werd door de jury naar buiten verplaatst, wat even een omschakeling betrof met name door het winderig weer. Romee Driessen hield zich staande in het ZZ-Zwaar en won beide proeven.

In beide proeven noteerde Driessen ruim 62% met Fortunato (v. Ampère), maar ze had wel te kampen met een puntenverschil. “Ja, daar baalde ik wel van, maar het is niet anders. Als je bij één jury een acht krijgt voor een onderdeel en van de andere een 5,5, dan houd ik me maar vast aan de acht”, reageert Driessen vastberaden.

Gevoel

“Het gevoel in de proeven was heel erg goed. Natuurlijk hebben we nog wel foutjes en kan alles nog beter, maar de proeven gingen fijn, dus van mij had de score wel hoger gemogen. Het losrijden was nu niet heel optimaal in een buitenbak met plassen, maar goed daar leren ze ook weer van.”

Gelderland Cup

Driessen had een drukke dag, want na de subtopwedstrijd in Velddriel moest ze zich haasten om in de Gelderland Cup in Brummen te starten met de vierjarige Donn Johnson D (v. Diamond Hit). Donn Johnson was in 2016 de kampioenshengst in Mecklenburg. Ze werden in Brummen tweede met onder andere een negen voor de harmonie en voor de galop.

“Vooral die negen voor de harmonie daar ben ik heel blij mee. Om harmonie te laten zien vind ik echt heel belangrijk en dat het dan zo mooi gewaardeerd wordt daar kan ik alleen maar heel erg blij mee zijn.”

De zege in de Gelderland Cup ging naar Jaguar Matador (v. Charmeur) en Miranda Rongen, die hun titel van vorig jaar prolongeerden. Er stond keer op keer een 8,5 op zijn lijst, behalve voor de draf, waarvoor hij een negen scoorde.

Dankbaar

Naast deze paarden heeft Driessen nog een stal vol zeer kwaliteitsvolle paarden. “Ja, ik heb echt heel veel fijne paarden. Ik heb er nu twee op ZZ-Zwaar niveau die richting de Lichte Tour gaan en verder heel veel super jonge paarden.”

Ook de door har vader, Theo Driessen, in Verden gekochte Lago Maggiore staat inmiddels bij de amazone op stal. “Hij wordt nu zadelmak gemaakt en uiteindelijk komt hij ook bij mij onder het zadel”, vertelt ze blij.

“Ik ben mijn ouders echt enorm dankbaar dat ik mij eigen stal heb kunnen opzetten en dan ook nog met zulke goede paarden, zonder hen was dat echt niet gelukt.”

Fit

Driessen werkt niet alleen aan de fitheid van haar paarden, maar haar eigen fitheid vindt zij misschien nog wel belangrijker. “Ik train vijf ochtenden in de week met One Switch. Hier op stal of op de sportschool. Als je van je paarden verwacht dat ze fit zijn, dan moet je zelf zeker ook fit zijn.”

Daarnaast traint Driessen ook nog twee keer in de week bij Dinja van Liere met haar paarden, dus haar dagen zijn meer dan gevuld. “Het is een kwestie van alles heel goed plannen en dan is het geen probleem. Ik zeg altijd dat als je iets wil dan lukt alles, maar je moet er wel helemaal voor gaan. Ik heb een stal vol gave paarden, dus ik ben zeker op de goede weg. Er komen meer wedstrijden, dus het komt echt goed allemaal. ”

Bron: Horses.nl