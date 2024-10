Romee Driessen: ‘Dinja heeft me echt naar dit niveau geholpen’

Dressuuramazone Romee Driessen heeft sinds vorige maand haar startbewijs voor de Grand Prix op zak en dat is als het aan de amazone ligt slechts het begin van haar carrière. Ze runt in Heteren haar eigen stal Driessen Dressage Horses en richt zich daar voornamelijk op het fokken, opleiden en verkopen van dressuurpaarden, maar sportief gezien zou ze het allerliefst in de voetsporen van haar instructrice en grote voorbeeld Dinja van Liere treden.

De weg naar de Zware Tour was voor Romee Driessen en de Ampère-zoon Fortunato geen gemakkelijke. “Mijn startbewijs voor de Grand Prix met dit paard halen is een punt waar ik hard naartoe gewerkt heb. Zware Tour rijden met Fortunato is iets wat ik heel graag wilde, ook al wist ik dat het niet makkelijk zou worden. We hebben daar ook echt ons best voor moeten doen”, vertelt de amazone.

Lees een interview met Driessen in De Paardenkrant, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop