Romee Driessen: ‘Eigenlijk dacht ik dat het vandaag niet ging lukken’

Romee Driessen begon vandaag met Fortunato (Ampère x Negro) niet optimaal aan de Subtopwedstrijd in Uden. Na spanning in de Prix St. Georges overwoog de amazone de Intermédiaire I niet te rijden maar ze liet zich toch overhalen. En dat bleek niet voor niks. In deze proef noteerde het duo een nieuw persoonlijk record van 64,19% en met die score wonnen ze het gecombineerde klassement Lichte Tour.

“Ik ben hier heel blij mee!”, vertelt Romee Driessen enthousiast. “Vorige week hadden we in Emmeloord nét zestig procent en van de week hebben we samen met Dinja (van Liere, red.) en Piet Thijssen weer verder geoefend. In één week tijd vier procent meer terwijl er vandaag nog foutjes in zaten. Dus dat moet goed gaan komen.”

Heel ander paard

In de Prix St. Georges kampte Fortunato met spanning waardoor een hoge score uitbleef. In deze proef noteerden ze 60,81%. “Door de juryhokjes en de gekleurde daken kreeg Fortunato teveel spanning. Eigenlijk dacht ik dat het vandaag gewoon niet ging lukken maar ik heb me toch laten overhalen en besloot het gewoon te gaan doen. Voor de Inter heb ik Fortunato een beetje gerust gesteld en toen was hij ineens een héél ander paard”, vervolgt Driessen lachend.

Beetje een dingetje

Hoewel Driesen tevreden is, ziet ze ook nog genoeg ruimte voor verbetering. “Het kan echt nog zoveel beter en tuurlijk ben ik nooit tevreden. Dat is wel een beetje een dingetje van mij. Het was pas onze tweede keer in de Inter I en eigenlijk ik mag er nog niet teveel van verwachten. Dus voor nu ben ik zéker tevreden. We hadden nog foutjes en dat de score nog omhoog kan, maakt het super gaaf.”

Super dankbaar

Voor het duo, dat vorig jaar nog in de basis reed, is de overstap naar Subtop goed verlopen. “In augustus reden we nog in het Z2 en nu Inter I. De Grand Prix is nog een hele lange weg maar dit hebben we toch al maar mooi gedaan,” zegt Driessen die Fortunato nu eerst even vakantie geeft. “We hebben nog niks op de planning staan en na zijn vakantie gaan we verder oefenen, puntjes op de i zetten en weer starten. “Heel gaaf dat we nu al zo mee kunnen doen en ik ben super dankbaar dat ik zo’n paard kan rijden.”

Smockum Owen volgt

De Britse Academy Bartels-pupil Molly Smockum Owen volgde op de tweede plaats. Haar Inter I met Union (v. OO Seven) was goed voor 63,60%. Nick Kemps en Chapeau (v. Johnson) noteerden met 62,21% de hoogste score in Prix St. Georges. Daarmee vielen ze in het gecombineerde klassement Lichte Tour net buiten de prijzen.

Zware Tour voor Ingham en Dimare

De Zware Tour kwam op naam van Esmee Ingham. Daarin reed de Canadese stalamazone van Bert Ruten Dimare (v. Van Gogh) naar 68,10%. Jill Huijbregts en EventZ Enzos-Armani (v. Tuschinski) volgden met 67,34% op de tweede plaats. Melissa Stikkelorum en Baruch (v. Painted Black) waren met 66,10% de beste in de Intermédiaire II.

Bruisten en Bech

In de eerste proef ZZ-Zwaar reed Stijn Bruisten met Quinn DSB (v. Quaterback) de hoogste score bijeen. Het duo dat pas sinds kort uitkomt in de Subtop was goed voor 63,21%. Ylona van Ginkel en Dashing (v. Hotline) werden tweede met 62,64%. Cheryl Vorstenbos en Chanorka (v. Tuschinski) volgden met 60,21% op de derde plek.

De tweede proef ZZ-Zwaar werd gecombineerd met de young riders en daarin maakte de jeugd de dienst uit. Young rider Thea Bech zette met Dionisos (v. Spielberg) de hoogste score van 64,85% neer. Collega-young rider Floor de Bie volgde met Rose (v. Rosario) op de tweede plek met 62,65%.

