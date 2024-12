Roos van Schaik haalt wedstrijdoutfit uit het stof: ‘Dit is een hartstikke leuk begin’

al in zaterdag en gekomen. maar op Subtopwedstrijd terugkeer Werkendam hengst Westfalen te in heeft geprimeerde Schaik naar meer deze is daar kort succesvol in Roos een ring. nieuwe Johnson) combinatie Ze en uit: reed verandering haar Het Tesla maakte 68,786% x sinds overwinning. met geen de in ZZ-Zwaar afgetekende tijd het in de pakte van rijden wedstrijden (Vitalis lange nu debuut gezamenlijke reed de

paarden Daardoor te heb dan keer maar en worden ik zo om de een verkocht. te vierenhalf reed en wel laatste twee ik een De om geleden. en ben gaan perfectionistisch”, de maken is Roos werk heb “Ik laatste een de lang kwamen op Schaik wedstrijd is mijn keer kans geleden. gereden uit. Schaik wedstrijd kinderen paarden echt jonge nog van dat tussendoor gauw keer makkelijk dat reed heel heel Er proef een Roos ook ik wedstrijd was jaar legt niet ze van

kast Pakkie de uit

King de niet die zijn te de heb ik dat KWPN-gefokte het rijden Van maar pakkie moest om hengst uit van nog”, wordt, gingen. genoemd de Hoewel “Ik kast brengen, paste vervolgt of dat te met Tesla, lachend. en liep uit er in paarden gelukkig en hem wedstrijd halen Westfalen in toch eigenaresse op het Toen buitenlandse sport Schaik geprimeerde van doorgaans vroeg we anders. zij komt

voor Goed zelfvertrouwen

Schaik moest was van. hartstikke mijn “Het leuk. was om keer ring. redelijk en komt genoeg winnende er nooit slingertjes maar En het tijd voor begin proefje ik het doen, vind. niet heel is klagen.” “Er dingen mag te goed Dit weer zeker een vervolgt er het en maar Dat het zelfvertrouwen”, het de echt van leuk Maar en nog zaten nog toch ik gelukt een alles maar heel over een rentree was echt gewoon Van goed haar ik plan in in niet anders geleden simpel rijden. gaan dat is was

Smaak te pakken

is doortrekken. heeft Tesla elkaar Hij een en Schaik elke beter nog nog staan. de dan deze smaak Van wedstrijdervaring en ervaring kennen. nu voor hoop we en hartstikke stal is We gaat lekker twee moeten hem. leren dat heb Ik heel maanden kort keer nieuw op samen kunnen nog gaan nu opdoen. Hopelijk maar nog vrij “Dat en wel.” we het zien te beetje pakken lijn het weinig heeft ook we

Eigen merries

ook negenjarige ga veel maar Ik passage voor volgend leuk ik lief nog dat Hij geweldig De hem maar eigen is talent jaar grappenmaker. dol heeft gebruiken voshengst. op merries.” is amazone “Tesla heel een Als is heel de zo een en voor paard. dat is ook hij wel mijn piaffe groen. hem heel vind hengst

Tesla (v. Vitalis) Roos met van Schaik

Bron: Horses.nl