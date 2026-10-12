Rose Oatley pakt laatste ticket voor finale Nürnberger Burg-Pokal

Rose Oatley heeft met Ferdades (Frascino x Escolar) het laatste startbewijs voor de finale van de Nürnberger Burg-Pokal veiliggesteld. Daarnaast eindigde ze met Debutant PS op de tweede plaats. Met de zoon van Deparon U.S. uit Zantana RS2 OLD N.O.P. won ze een dag eerder de inloopproef.
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Uitslag.
Horses.nl Bron:
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