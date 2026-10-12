Rose Oatley pakt laatste ticket voor finale Nürnberger Burg-Pokal

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Rose Oatley pakt laatste ticket voor finale Nürnberger Burg-Pokal featured image
Rose Oatley met Debutant PS. Foto: Sabine Wegener/Equitaris
Door Savannah Pieters

Rose Oatley heeft met Ferdades (Frascino x Escolar) het laatste startbewijs voor de finale van de Nürnberger Burg-Pokal veiliggesteld. Daarnaast eindigde ze met Debutant PS op de tweede plaats. Met de zoon van Deparon U.S. uit Zantana RS2 OLD N.O.P. won ze een dag eerder de inloopproef.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant