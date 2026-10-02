Rowena Weggelaar en nieuwe troef winnen debuut: ‘Hilton begint al leuke dingen te doen’

Ellen Liem
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Rowena Weggelaar en nieuwe troef winnen debuut: ‘Hilton begint al leuke dingen te doen’ featured image
Rowena Weggelaar met Henderson Hilton. Foto: Elena de Keizer
Door Ellen Liem

Rowena Weggelaar vormt pas sinds kort een combinatie met Henderson Hilton (Johnson x Chronos) en laat weer zien dat ze heel goed overweg kan met grote paarden: net als haar Grand Prix-paard Don Quichot is Henderson Hilton maar liefst 1,84 m. De prille combinatie reed op de K&U wedstrijd Geldrop Hippisch voor het eerst de ring in en ging in de Intermédiaire I gelijk richting de 70% (69,216%). Daarmee sloten ze hun debuut winnend af.


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