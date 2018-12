RS2 Dressage sluit 2018 knallend af met 93 punten voor Jameson

Dressuurstal RS2 en Marieke van der Putten gaan met een knal 2018 uit. Nadat Van der Putten gisteren de VSN Trofee al mee naar huis nam met Keano RS2, was vandaag de overwinning in de hengstencompetitie klasse L in Zuidbroek weer overtuigend voor Jameson RS2. Dit keer won de zwarte hengst met 93 punten. Met een 10 voor de galop en 9,5 voor draf, totaalindruk en de harmonie toonde de hengstenkeuringskampioen van 2017 zich wederom heer en meester in de hengstencompetitie.

“We hebben hele mooie cijfers kunnen geven aan dit toptalent. Zijn stap is goed, vlug, bruikbaar en actief. In draf begon hij iets gespannen maar later zat hij dicht tegen de 10 aan. Het werd een 9,5. Hij draaft met een geweldig gebruik van het voor- en achterbeen, en blinkt ook uit in het wijken. De galop is kaarsrecht, bergop en iedere pas in balans. Hij kan schakelen en ondanks dat hij goed wakker was, bleef hij perfect in balans”, sprak juryvoorzitter Frenk Jespers enthousiast.

Renate van Uytert-Van Vliet 2e en 3e met Johnny Depp en Just Wimphof

Renate van Uytert-van Vliet kende een heel succesvolle dag hier in Zuidbroek. Met de Mecklenburgs goedgekeurde Johnny Depp (Bordeaux uit Wiana ster pref prest van Jazz, fokkers J.A. en B. Naber uit Vredenheim) pakte ze de tweede prijs dankzij een score van 89 punten, terwijl ze als derde eindigde met de KWPN-goedgekeurde Just Wimphof (De Niro uit Rastede elite IBOP-dres sport-dres PROK van Riccione, fokker Carla Rienks-Kramer) met 87 punten.

“Johnny Depp liet een onverstoorbare verrichting zien en is een heel mooi bloedpaard. Hij stapt met veel lossigheid, schwung en zuiverheid. In draf zagen we een mooie techniek en hij bleef de gehele verrichting mooi op lengte. Ook in galop zagen we veel kwaliteit.” De KWPN’er verdiende negens voor zijn stap, draf, harmonie en totaalbeeld.

Ook Just Wimphof maakte veel indruk. “Hij stapt zeer goed, met veel ruimte, lossigheid en zuiverheid. De draf heeft heel veel cadans en schwung. In galop heeft hij veel ritme, afdruk en souplesse. Just Wimphof is mooi in balans voorgesteld en maakte rondom een goede indruk.”

Bron: KWPN.nl