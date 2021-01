Ruim 70% voor PSG-debuut KWPN-hengst Inverness

De KWPN-hengst Inverness (Everdale x Johnson) heeft dit weekend in Turnhout met zijn ruiter Brecht d'Hoore een succesvol debuut gemaakt in de Prix St. Georges. De score, die in deze nationale rubriek uitkwam op 70,294%, leverde het duo ook nog eens de overwinning op.

D’Hoore heeft Inverness, die in 2013 werd geboren bij Y.M.M. van Maasacker in Cuijk, sinds vorig jaar maart onder het zadel. Door Van Olst Horses werd de zoon van Everdale aan de keuring gebracht en na een goede verrichting (81.5 punten) werd de hengst in 2016 bij het KWPN goedgekeurd. Inverness kreeg op zijn verrichting onder meer een 9 voor de galop en scoorde 8-ten voor de draf, houding en balans, rijdbaarheid en instelling en aanleg. Franka Loos reed de hengst in de hengstencompetitie 2018-2019.

‘Heel fijn rijden’

Bij het debuut in de Prix St. Georges kreeg de hengst direct al mooie cijfers, maar er zit zeker nog meer in volgens zijn ruiter. “Inverness is een paard met heel veel kwaliteit en we scoorden vele 8’en. Het was zeker nog niet helemaal af, er zit dus absoluut nog rek in”, liet D’Hoore weten. “Wat ik voor de toekomst het mooiste vind: hij heeft plezier in de ring, loopt continu met de oortjes er op en wil het graag goed doen. Dat is heel fijn rijden!”

