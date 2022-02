Annabella Pidgley heeft afgelopen zondag haar Intermédiaire II-debuut met Gio (Apache x Tango) gewonnen. De voormalige ster van Charlotte Dujardin liep onder het zadel van zijn nieuwe amazone naar 72,64%.

“Het spreekt voor zich dat Gio fantastisch opgeleid is en tot dusver ongelofelijke dingen in de sport heeft bereikt, maar het is voor mij als amazone een grote stap in de goede richting om met dit paard op dit niveau te leren rijden”, schrijft Pidgley op Instagram.

Bron: Instagram/Horses.nl