Ruim 74% voor Grand Prix-debuut Bröring-Sprehe en Saphira Royal

Kristina Bröring-Sprehe reed afgelopen weekend WK-medaillist Saphira Royal (San Amour I x Monteverdi TSF) voor het eerst de ring binnen op CDN Vechta. De twaalfjarige merrie liep naar 74,13% in haar Grand Prix-debuut. Daarmee mocht de combinatie de tweede prijs in ontvangst nemen.

“Saphira Royal is een heel werkwillig paard en ze wil graag alles goed doen. Ze gaf me gisteren een goed gevoel en we konden met 74,13% de tweede plaats bemachtigen. Maar er is nog ruimte voor verbetering en ik kijk erg uit naar de volgende wedstrijden”, aldus Bröring-Sprehe.

Bröring-Sprehe schafte Saphira Royal in mei 2019 aan tijdens de zwangerschap van haar dochter Mila. Saphira Royal won op zevenjarige leeftijd brons op het WK voor Jonge Dressuurpaarden, toen nog onder het zadel van Kira Wulferding.

Bron: Instagram/Horses.nl