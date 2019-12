Sander Marijnissen: ‘Johnny wordt steeds stabieler’

Sander Marijnissen is vandaag sterk begonnen aan de meerdaagse Subtopwedstrijd It's All Dressage in Nieuw- en Sint Joosland. Daar reed hij DSM Cool 2 Johnson (Johnson x Balzflug) na een wedstrijdpauze weer de ring in. Dat pakte met 69,587% en de overwinning in de Grand Prix goed uit.

Sander Marijnissen maakte afgelopen juni DSM Cool 2 Johnson zijn debuut in de Grand Prix en reed in het outdoorseizoen ook verschillende internationale wedstrijden. De laatste keer was in september in Waregem. “Daarna is Johnny niet meer mee geweest. We hebben thuis rustig aan gedaan met alleen basiswerk en geen proefje geoefend. Ik heb hem de tijd gegeven om te stabiliseren en het is super om te zien hoe hij nu gegroeid is in zijn kracht en ontwikkeling. Hij wordt steeds stabieler, liep heerlijk en het ging echt heel makkelijk vandaag”, vertelt Marijnissen enthousiast.

Kleine slippertjes

Eerder tikte het duo de 70% al aan, maar dat zat er door wat foutjes vandaag net niet in. “Het achterwaarts kon beter en verder hadden we nog wat foutjes en kleine slippertjes. Dat was jammer en dat kostte links en rechts wat procenten. Maar ik ben super blij met de manier waarop Johnny piaffeerde en passageerde. Ook de laatste lijn was echt heel goed.”

Geert-Jan Raateland tweede

Marijnissen werd door twee juryleden aan kop geplaatst maar een ander jurylid zag in Geert-Jan Raateland de winnaar en dat was ook het geval bij Kazuki Sado. Uiteindelijk werden Raateland en Don Bravour (v. Painted Black) met de gemiddelde score van 68,87% tweede en ging de derde prijs naar Academy Bartels-pupil Sado met Barolo (v. Breitling W) met 68,37%.

Marijke van Giesen wint U25

In de Grand Prix U25 mocht Marijke van Giesen het oranje lint ophalen. Haar proef met Esther SVN (v. Voice) was goed voor 67,359%. Daarmee bleef het duo bijna drie procent voor op de concurrentie, die met name kwam van Lotte van den Herik. Zij reed Winner (v. San Remo) naar 64,795% en daarmee de tweede prijs.

