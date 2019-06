Sander Marijnissen na acht jaar terug in de Grand Prix

Acht jaar geleden was Sander Marijnissen voor het laatst te zien in de Grand Prix. Met Moedwil(v. Goodwill) maakte hij deel uit van het A-kader en boekte hij verschillende mooie resultaten, waaronder deelname aan het EK. Met Alibi (v. Ferro) was hij twee jaar nadien nog te zien in de Lichte Tour. In 2017 kwam hij met DSM Cool 2 Johnson (v. Johnson), die hij als veulen kocht, ook uit in de Lichte Tour. Daarna werd het, door een ernstige val, stil rond de ruiter. Tot zondag.

Zondag debuteerde Marijnissen in de Grand Prix in Velsen-Zuid met DSM Cool 2 Johnson winnend met ruim 68%. In september van 2017 viel Marijnissen van een paard, waarbij hij zijn heup brak. Ruim een jaar was de ruiter daardoor uit de roulatie. Zijn comeback op het hoogste niveau is daarom dubbel zo mooi voor hem. “Ik ben zeker weten heel blij om weer terug te zijn op dit niveau, maar door alles wat er gebeurd is geniet ik er nu des te meer van”, reageert Marijnissen enthousiast.

Geruind

“Het is heel fijn om weer te rijden na een jaar eruit te zijn geweest. Het is ook heel leuk om weer Grand Prix te rijden. Ik moest nog wel even nadenken onderweg, welke kant ik uit moest”, lacht hij.

“Voor de eerste keer ging het best goed en liep hij er best makkelijk doorheen. We hadden nog wel wat slingertjes hier en daar, maar dat komt wel goed. Hij is lang hengst geweest, maar een paar maanden geleden hebben we hem gecastreerd. Het hengst-zijn zat hem echt in de weg. Nu is hij zo goed bij de les. De passage, piaffe en de overgangen waren al heel goed en vloeiend. Ik weet zeker dat we straks ruim over de 70% kunnen. Hij doet alles zo natuurlijk en hij heeft heel veel kwaliteit. Het is echt een paard om straks mee te kunnen doen.”

Kelly Zuidervaart en Cadans M (v. Torino) werden tweede met 66,58%.

Bron: Horses.nl