Sandrine van Rees’ ZT-paard Elvis verkocht aan Helgstrand

De tienjarige Elvis (Rousseau X Osmium) van Sandrine van Rees is verkocht aan Helgstrand Dressage. Van Rees bracht Elvis zelf uit tot en met de Intermèdiaire II en had ook al het startbewijs voor de Grand Prix op zak, maar heeft nu de teugels overgegeven aan de Deense paardenhandelaar. "Het is zo'n goed paard, die verdient het om door een prof gereden te worden", vertelt de amazone.

Van Rees kocht Elvis als 3,5-jarige bij Linda van Doorn en was eigenlijk al verkocht toen ze hem zag staan. “Al had ik hem niet zien lopen, dan nog zou ik hem hebben gekocht, er was gelijk chemie”, vertelt Van Rees. “Maar toen ik opstapte was ik nog meer overtuigd dat ik hem wilde hebben. Hij was zo apart en zo vlug.”

Een keertje trainen

Van Rees leidde de ruin zelf op en besloot afgelopen najaar een keer bij Nikay van Duren te gaan trainen. “Het ging heel fijn en ik merkte echt dat we heel veel verbeterden door de tips”, vervolgt de amazone. “Toen Emma Laarkamp er de tweede keer dat ik bij Nikay was op ging zitten en ik zag hoe goed Elvis toen ging heb ik besloten om hem door haar door te laten trainen met als doel verkoop. Sindsdien heeft Elvis zich nog verder ontwikkeld voor het grote werk en loopt echt fantastisch.”

Temperament

“Mensen hadden nog wel eens hun vraagtekens voor wat betreft zijn temperament. Niet moe te krijgen en extreem vlug. Maar ik heb altijd duizend procent in hem geloofd. De keuze om hem te verkopen was een hele zware beslissing. En ik heb denk ik een emmer met tranen gevuld, maar hij hoort bij een professional op stal te zijn en ik ben wel handig, maar ik ben geen prof.”

Zo wegrijden

“Ulf Möller is gekomen om Elvis uit te proberen en hij kon zo met hem wegrijden. Daarna ging het heel snel en inmiddels is hij vandaag vertrokken”, vertelt Van Rees verder. “Ik heb het er echt nog wel moeilijk mee, maar ik kijk er ook heel erg naar uit wat hij allemaal nog gaat bereiken met een professionele ruiter.”

