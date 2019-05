Sandy van Boxmeer scoort ook met ‘derde’ paard in Lichte Tour

Na de verkoop van haar andere twee toppers Earth, Wind and Fire (v. Lord Loxley) en Figaro (v. Apache) weet Sandy van Boxmeer-Westerhuis met een ander paard het ook weer goed te doen. In Schijndel won ze vrijdag de gecombineerde Lichte Tour-rubriek. Met Fernando (v. Tango) noteerde ze 68,5% in hun Inter I-proef, wat genoeg was voor de zege.

“Ik ben er heel blij mee. Hij ging ook echt goed”, begint Van Boxmeer enthousiast.

“Hij liep altijd een beetje in de schaduw van de andere twee paarden, maar nu die verkocht zijn is hij nummer één. Hij had ook wel meer tijd nodig dan die andere twee, maar hij ontwikkelt zich nu heel goed. Hij is totaal niet kijkerig, maar als hij het spannend vindt, dan kan hij zich wel een beetje afsluiten. Voor mijn gevoel moet ik er dan heel veel aan rijden. Dat was vandaag niet zo. Hij trok er heel goed aan en ik kon fijn mee blijven rijden.”

Jury positief

“De juryleden waren ook heel positief. Ik had ze nog even gesproken na afloop, maar op het protocol hadden ze ook al gezet dat ze het beeld zo harmonieus vonden en dat hij zo fijn liep en mooi op lengte werd voorgesteld. Met dat commentaar ben ik natuurlijk super blij”, voegt ze blij toe.

Ook haar leerling Suzanne van de Ven deed het heel goed en won de gecombineerde U25/ Grand Prix-rubriek met D’Avicci (v. Jazz) met ruim 66%. “Echt zo leuk. Ze lest al bij mij vanaf haar tiende. Echt super dat ze het zo goed doet.”

Kirsten Brouwer en de KWPN-hengst Ghandi (v. Bojengel) werden tweede met hun Prix St. Georges-pref. Plaats drie was voor Sanne Vos, die met Daria (v. Gribaldi) 65,3% noteerde in de Inter I.

Bron: Horses.nl