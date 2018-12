Sanne van der Pols: ‘EK zou in mijn eerste juniorenjaar super vet zijn’

“Excellentie was ook excellent!”. Dat was het lovende commentaar van jurylid Jacques van der Harst over de proef van Sanne van der Pols met Excellentie. De pas 14-jarige amazone reed de Don Schufro-nazaat naar de B-kaderscore van 70,253%. Daarmee won het duo vandaag op het Oudejaarsconcours bij De Kroo in Nieuw- en Sint Joosland de eerste competitiewedstrijd van de KNHS Greenpoint Kostendrukkers Cup voor junioren.

“Het ging heel goed maar het was een beetje een ongelukkige start. De jury belde omdat we een de verkeerde proef reden maar het bleek het toch de goede proef. Toen begonnen we weer overnieuw en zo was het een beetje een rommeltje. Uiteindelijk ging de proef heel fijn en we hadden geen grote fouten. Gelukkig bleef ik in m’n concentratie en dit was echt een leermoment”, legt Sanne van der Pols uit.

Tevreden over Cuvanck

Naast Excellentie bracht Van der Pols ook haar tweede paard Cuvanck PP aan de start. Met deze Downtown-nazaat eindigde ze met 63,586% net buiten de prijzen. “We zijn pas vier maanden een combinatie. Hij stond er goed aan maar we kregen wat fouten. Maar ook over hem ben ik heel tevreden en komend voorjaar gaat het zéker goed komen.”

Super vet

Het Oudejaarsconcours betekende voor Van der Pols, die dit jaar met Excellentie op het EK Children in Fontainebleau reed, een mooie afsluiting van 2018. “Hopelijk mogen we volgend jaar weer naar het EK. Dat zou in mijn eerste juniorenjaar super vet zijn. Ik moet nog veel leren en heb nog drie jaar bij de junioren. Dus nog alle tijd! Hopelijk kan ik veel leren, ervaring opdoen en ik hoop op een plekje in het kader.”

EK droomdoel

Van der Pols word in haar trainingen thuis bijgestaan door Marije de Lange en gaat daarnaast wekelijks naar Coby van Baalen. “Van beiden leer ik super veel en het EK volgend jaar is mijn droomdoel. Ik hoop dat dat niet te hoog gegrepen is. Maar in ieder geval komt het A-kader steeds een stukje dichterbij.”

Verbeek volgt

Pem Verbeek volde op de tweede plek. Zij reed Fernando Torres (v. Florencio I) met 67,879% naar de tweede plek. Chiel van Bedaf en Floris (v. Ampère) werden derde met 67,273%, gevolgd door Thessa Gilbers met Gominka EST (v. Lord Loxley) met 66,01%. Annemijn Boogaard en Fullspeed TC (v. Ziësto) maakten met 65,909% de top vijf compleet.

Uitslag

Lees ook:

Daphne van Peperstraten: ‘Heel veel zin in ons young riders-avontuur’

Bron: Horses.nl