Sanne van der Pols naar dik 70%: ‘Het ging verrassend snel’

De overwinning in de eerste competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Greenpoint Cup voor junioren vandaag in Nieuw- en Sint Joosland werd met grote overmacht opgeëist door Sanne van der Pols. Zij reed Excellentie (Blue Hors Don Schufro x Riverman) naar 70,505% en noteerde daarmee de enige 70%-plusscore. Dat betekent voor de 15-jarige amazone een mooie afsluiting van een geslaagd 2019.

“Dit was onze laatste wedstrijd van 2019 en het is super leuk om dan goed te rijden”, vertelt Sanne van der Pols enthousiast die vooral in de draftour en op de wissels scoorde hoge punten scoorde. “In de appuyementen en de uitgestrekte draf was Lexie lekker scherp en in de wissels was hij fijn aan elkaar. Die waren mooi naar boven en doorgesprongen. Daar ben ik echt super blij mee.”

Eerste juniorenjaar

Van der Pols reed met Excellentie tot en met het EK van 2018 in Fontainebleau bij de Children en daarna volgde de overstap naar de junioren. In deze leeftijdscategorie bemachtigden ze afgelopen zomer een teamplek voor het EK junioren in Italië. “Het ging verrassend snel en in mijn eerste juniorenjaar hadden we echt een super fijn seizoen. En teamzilver op het EK was heel gaaf. Daarnaast hadden we zilver op het NK en werden we opgenomen in het A-kader. Dat was wel echt een doel dat we behaald hebben. Vandaag was een lekkere afsluiting.”

Toto Jr-zoon

Voor 2020 is de amazone van plan om naast Excellentie ook haar andere kaderpaard Cuvanck PP (v. Downtown) mee te nemen in de jeugdcompetitie. Daarnaast heeft ze sinds kort een jong paard onder het zadel. Dat is de vierjarige Kopperfield C-Two DVB (v. Toto Jr.). “Hij is er echt nog maar net en ik heb hem vandaag voor de derde keer thuis gereden. Hij is super braaf en lief en nu ongeveer op L/M-niveau. Ik hoop hem volgend jaar in de basis mee te kunnen nemen. Naast de wedstrijden voor junioren vind ik het ook super leuk om ook dat te ervaren.”

Fleur Prinsen volgt, Ampère-nazaten in top 5

Naast Van der Pols lukte het verder niemand om een kaderscore te noteren. Fleur Prinsen reed Fame (v. San Amour I) met 67,374% naar de tweede plaats. Chiel van Bedaf en Millstream’s Floris (v. Ampère) volgden met 66,465% op de derde plaats en bleven met die score een kleine procent voor op Brem Beers en Casey-Olivia (v. Vivaldi) met 65,657%. Vlak daarachter eindigde Shanna Baars. Zij stuurde Farzana G (v. Ampère) naar 65,556% en maakte daarmee de top vijf compleet.

Bron: Horses.nl