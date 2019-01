Sanne van der Pols wint junioren met dik 73%

Op de subtopwedstrijd in Rijen stonden er zondag ook rubrieken voor de jeugd op het programma. Bij de junioren ging de zege ruimschoots naar Sanne van der Pols en Excellentie (v. Don Schufro), hoewel het niveau van het kleine groepje hoog was.

Sanne van der Pols is heel enthousiast over haar proef: “Hij liep echt heel goed! De draf was heel mooi verzameld, maar toch met heel veel expressie. De galop was heel mooi aan elkaar met goede changementen en appuyementen. Ook de stap was goed en los door het lijf. Ik ben er echt super blij mee.”

Nog een paard ‘ingepikt’

Micky Schelstraete is nog steeds succesvol bij de pony’s, maar is ook al actief bij de junioren. Met Cupido (v. Tuschinski) start ze sinds augustus op dit niveau en heeft ze al winnende scores van boven de 71% genoteerd. Cupido was eerder te zien onder moeder Jonna Schelstraete in de Grand Prix.

In Rijen kwam Micky met nóg een paard aan de start die ze heeft ‘ingepikt’ van haar moeder. Het betrof het Lichte Tour-paard Grand Charmeur (v. Apache). In Rijen maakte ze hun debuut bij de junioren met ruim 68%, wat de tweede score inhield.

“De proef ging heel goed. Ik denk dat ze hem nu pas tussen de 15 en 20 keer gereden heeft. Ze stuurde hem al heel goed rond. Als ze alles nog meer kunnen afstemmen en nog meer een combinatie worden, wordt het heel gaaf denk ik”, reageert Jonna Schelstraete.

Met ruim 66% was de derde score bij de junioren voor Shanna Baars en Farzana G (v. Ampère).

Micky haar zusje Amber won de landenproef bij de Children. Met Burberry (v. Lord Loxley) noteerde ze 65%.

