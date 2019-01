Sanne Voets oppermachtig in de kür op Jumping Amsterdam

Zojuist is op Jumping Amsterdam de kür op muziek in de paradressuur verreden. In deze KNHS-Witte Van Moort Para Dressuur Trophy liet Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) weer een ijzersterke kür zien. Met de onlangs door RS2 Dressage aangekochte ruin wist ze 79% te scoren en de andere deelnemers in deze rubriek op ruime afstand te zetten. De combinatie blijft een sterke tegenstander en ook vandaag pakte Sanne weer de overwinning.