Sanneke Rothenberger maakt rentree na twee jaar afwezigheid

Afgelopen weekend maakte voormalig Europees jeugdkampioene Sanneke Rothenberger haar rentree tussen de witte hekjes op de nationale wedstrijd in Darmstadt-Kranichstein. Ze bracht Sankt Anton (San Amour I x Rühmann), die ruim een jaar geleden ternauwernood ontsnapte aan de brand op Gestüt Erlenhof, voor het eerst aan start in de Duitse klasse S*** (Grand Prix-niveau).

Sankt Anton liep vorig jaar lichte verwondingen op in de brand. De tienjarige Oldenburger is goed hersteld en liep in Darmstadt naar een mooie tweede plaats met 68,86%. Sankt Anton werd drie jaar geleden één keer internationaal Lichte Tour gestart. Op CHIO Aken liep de ruin, toen nog met broer Sönke in het zadel, naar ruim 70% in de Prix St. Georges.

Gouden medailles

Sanneke Rothenberger was voor haar wedstrijdpauze uiterst succesvol in de internationale dressuursport. Ze werd in 2008 Europees kampioen junioren met Paso Doble (Don Primero x Pik Boy), in 2009 Europees kampioen junioren en in 2011 Europees kampioen young riders met Deveraux OLD (De Niro x Rohdiamant) en vervolgens in 2016 Europees kampioen U25 Grand Prix.

Sönke wint met Fendi

Sanneke was overigens niet de enige van de familie Rothenberger die aan start kwam in Darmstadt. Sönke reed zijn toekomsttalent Fendi (Franklin x Diamond) naar de zege in de Duitse klasse M. De zesjarige DWB-gefokte hengst kreeg onder andere negens voor de galop, Durchlässigkeit en totale indruk en zelfs een 9,5 voor de draf.

Bron: Horses.nl/St. Georg