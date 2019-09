Saskia Maertens van ziekenhuis naar GP-winst: ‘In drie dagen kan veel gebeuren’

Nadat Saskia Maertens afgelopen maart door een trap in haar gezicht haar kaak brak en onder het mes ging, moest ze afgelopen maandag opnieuw een operatie ondergaan. Nog maar nauwelijks hersteld kwam ze vandaag al weer aan de start op de Subtopwedstrijd in Aerdenhout. Hoewel praten en lachen haar nog niet makkelijk afgaan, blijkt rijden geen probleem. Met Legend Of Loxley (Lord Loxley I x Darwin) won ze de Grand Prix met 67,464%.

“We hadden wel wat foutjes maar ik ben echt super tevreden”, vertelt Saskia Maertens enthousiast. “Buffel (de roepnaam van Legend Of Loxley, red.) verstapte zich in de serie om de twee maar de eners waren wel weer heel mooi. Het achterwaarts had misschien nog iets mooier gekund maar ondanks dat de bodem vrij zwaar was bleef Buffel er goed aan trekken. Hij was heel fris en liep er fijn overheen.”

Pittige operatie

Bij het omdoen van springschoenen kreeg Maertens afgelopen maart van Legend Of Loxley een trap in haar gezicht en brak daarbij haar kaak. “Daarna kon ik gauw weer rijden dus dat was wel heel fijn. Maar afgelopen maandag moest het plaatje uit mijn kaak worden gehaald. Ik had best last van het plaatje en had de afspraak om het eruit te halen al een keer verzet. Nu moest het een keer”, legt Maertens uit die voor die ingreep onder narcose moest. “Ook moesten verschillende kiezen getrokken worden, die hadden toch een tik gehad. Wang open, tandvlees open, plaatje losschroeven. Dat was best pittig.”

Lachen en praten

Door die operatie was het niet zeker of Maertens vandaag op wedstrijd kon. “Ik wilde toch heel graag deze wedstrijd voor de Roelofsen competitie rijden en donderdag zat ik er weer op. Dat viel voor mij nog niet mee maar ik had nog drie dagen tot vandaag en in drie dagen kan er veel gebeuren. Alles staat op spanning en lachen en praten doet nog zeer. Maar m’n cap paste gewoon en al met al heeft het toch goed uitgepakt. Buffel is eigenlijk heel simpel te rijden en dat scheelt denk ik ook wel.”

Blij met progressie

Maertens hoopt nu klaar te zijn met haar kaak. “Het was erg en heel vervelend maar het kan allemaal nog zó veel erger”, relativeert ze het ongeluk. “Ik ben positief ingesteld, mag niet klagen en til er niet te zwaar aan. Ik zat bij het ongeluk voor Buffel zijn voorbenen en dan had ik maar niet zo dom moeten doen. Ik ben vooral heel blij met de progressie die Buffel heeft gemaakt. We hadden nog wel wat fouten maar eigenlijk gaat het gewoon vanzelf. Het wordt steeds stabieler en het is gaaf om te merken dat hij nog steeds aan kracht wint en dat dat het hele beeld ten goede komt. Nu hadden we 67 met fouten en eigenlijk kan ik bij ieder onderdeel nog wel iets noemen wat beter kon. Vroeger moest ik echt foutloos rijden om aan die score te komen. Nu de fouten er weer uit maar mij hoor je niet klagen. Zéker niet na zo’n week.”

Thamar Zweistra tweede

Thamar Zweistra noteerde met Hexagons Conquest (v. Rubiquil) de tweede score van 66,993%. “Hij liep eigenlijk heel makkelijk de proef door en ik ben echt blij met hem”, vertelt Zweistra die met meerdere paarden een succesvol weekend beleefde. “Zowel voor Conquest als voor mezelf wordt het steeds makkelijker. We hadden wel wat puntenverschil. Dat was jammer maar Conquest was heel gehoorzaam, had zijn oortjes erop en het was foutloos. Het was een lekker weekend, ik mag niet klagen!”

Mercedes Verweij aan kop in Inter

In de gecombineerde rubriek Intermédiaire I en II ging Mercedes Verweij er ruimschoots met de overwinning vandoor. Haar Inter II-proef met Four Seasons (v. Fürst Piccolo) was goed voor 68,235%. Jeanine Nekeman volgde op de tweede plaats. Zij reed Ferrari (v. Apache) in de Inter II naar 63,676%. Daarmee bleef ze nipt voor op Maud Hofland en Urbanes (v. Gribaldi) die in de Inter II 63,529% noteerden. Danielle Keur zette de hoogste Inter I-score neer. De 62,353% met Dettori (v. Wynton) betekende in deze gecombineerde rubriek de vierde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl