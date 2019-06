Saskia Poel: ‘Ik zit nog steeds op een roze wolk’

Donderdag maakte Saskia Poel haar rentree bij de subtop. Nadat ze tijdens haar zwangerschap haar vorige subtoppaard verkocht, is ze nu weer terug met Hero-K (v. Charmeur). In het ZZ-Zwaar werd ze eerste en tweede met 67,14% en 66%. Niet alleen aan Hero-K heeft ze een fijn paard voor de toekomst. Ook de kampioen van de KWPN-hengstenkeuring Le Formidable, (v. Bordeaux) die ze zelf fokte, doet het al heel goed onder het zadel.

“Het was absoluut een mooi begin in het ZZ-Zwaar. Ik ben super blij met hoe hij door de proef liep”, steekt Poel enthousiast van wal.

“Er is zeker nog ruimte voor verbetering, want we hadden nog wel wat rommeltjes en slordigheidjes. Vooral in de galop. Zo had ik in beide proeven fouten in mijn series, terwijl hij ze thuis met gemak om de drie en om de twee springt. Voor de pirouettes kregen we wel negens. Dat is ook een sterk punt van hem. Voor de uitgestrekte galop en de appuyementen kregen we achten. De draftour was heel stabiel en voelde heel goed aan. Daarin scoorden we ook veel achten.”

CDI Leudelange

“Dit smaakt zeker naar meer. De Prix St. Georges-proef ligt ons eigenlijk beter dan deze proeven. Dus ik hoop dat ik snel de tien winstpunten bij elkaar heb, zodat we over kunnen gaan. We gaan nu eerst de eerste week van juli naar CDI Leudelange, in Luxemburg, om mee te doen aan de proeven voor zevenjarige dressuurpaarden. Dat vind ik ook heel leuk om te doen en het is super voor de ervaring”, vertelt ze verder.

Once in a lifetime paard

Dit jaar werd de door haar gefokte Le Formidable kampioen van de hengstenkeuring in Den Bosch. “Dat heeft mijn leven echt wel veranderd. Echt geweldig was dat om mee te maken. Het is ook super gaaf dat zoveel mensen hem nu al een kans geven om te dekken, terwijl hij nog niet goedgekeurd is. Heel veel bekende fokkers hebben hun merries bij hem gedekt. Ik wist al wel dat het een heel goed paard is, maar dat anderen dat ook vinden maakt het toch wel heel bijzonder. Ik leef nog steeds op een roze wolk na Den Bosch. Hij staat nu nog bij Emmelie (Scholtens red.) en Jeroen (Witte red.) en Emmelie traint hem. Hij doet het erg goed. Het is straks de bedoeling dat ik hem zelf ga rijden. Het is een ‘once in a lifetime paard’ en daar wil ik zeker van genieten”, besluit ze blij.

Bron: Horses.nl