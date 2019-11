Saskia van Es als een speer door ZZ-Zwaar: ‘Dit is voor mij ook nieuw’

Met een dubbele overwinning en fraaie scores maakten Saskia van Es en Italo (Fürstenball x Houston) twee weken geleden een geslaagd debuut in de Subtop. Vandaag in Uden reden ze hun tweede wedstrijd in het ZZ-Zwaar en hier waren ze opnieuw niet te kloppen. Naast wederom twee royale zeges scherpte Van Es met de zesjarige hengst haar persoonlijk record aan: de teller liep in de eerste proef op tot 71,86% en in de tweede tot 70,21%. Daarmee heeft het duo nu in twee wedstrijden de punten op zak voor de overstap naar de Prix St. Georges.

“Ik heb niks te klagen en ben echt super tevreden”, vertelt Saskia van Es enthousiast. “In de eerste proef liep Italo voor mijn gevoel iets meer uit zichzelf en in de tweede proef zaten nu al minder fouten dan de vorige keer. Tussen de proeven zat anderhalf uur en heb ik hem teruggezet op de trailer. In de tweede proef merkte ik wel dat Italo iets moe was en dat het nog niet vanzelf gaat. Maar dat is ook ook logisch voor zijn leeftijd.”

Kleine afwerkingsdingetjes

Het duo kreeg een hele rits zevens en 7,5-en. Voor de drafverruimingen, series, galopappuyementen en pirouettes verschenen achten op de protocollen. “Lager dan een zes hadden we niet, alleen voor het binnenkomen in de eerste proef. Het halthouden wat een beetje scheef en dat heb ik gecorrigeerd. Verder hadden we wat kleine afwerkingsdingetjes. Zo mocht één pirouette wat losser door het lijf en konden sommige wissels wat meer doorgesprongen.”

Leuk maar geen must

Hoewel het duo nu de punten voor de Prix St. Georges op zak heeft, is Van Es nog niet van plan de overstap te maken. “Ik heb nog niks op de planning staan maar ik denk dat we nog een of twee keer ZZ-Zwaar gaan rijden. In februari of maart hoop ik de overstap te kunnen maken met oog op de selecties voor het WK voor jonge paarden. In principe is de Prix St. Georges niet zo anders dan het ZZ-Zwaar en thuis loopt hij de hele series al heel makkelijk door. Het zou leuk zijn maar het is geen must. Italo doet alles heel makkelijk maar mag nog iets meer kracht ontwikkelen. Ik wil hem zeker niet overvragen en hij moet het zelf aangeven.”

Opvolger Grand Prix

Van Es reed eerder met Elastico (v. Johnson) succesvol tot en met de Grand Prix maar zo’n snelle opmars als met Italo is voor haar ook nieuw. “Na Elastico ben ik met Italo weer terug in de Subtop maar dat ik in twee wedstrijden startgerechtigd ben in de Lichte Tour had ik nog nooit eerder meegemaakt”, zegt Van Es lachend die met Italo in de basissport al bijna alles won wat er te winnen viel. Daaronder vier keer Limburgs kampioen en vier keer Nederlands kampioen. “Het verveelt nooit en ik vind het heel bijzonder dat we die successen nu ook in de Subtop voort kunnen zetten. Het uiteindelijke doel is de Grand Prix. Ik weet dat hij het kan en dat gaan we lekker rustig uitstippelen.”

Nicole Roefs en Evelien Huberts

In de eerste proef ZZ-Zwaar mocht Nicole Roefs de tweede prijs ophalen. Zij reed Hudson S (v. Johnson) naar 63,86%. Melissa Castein en Gaia Omie (v. Charmeur) maakten met 63,57% de top drie compleet.

De tweede proef ZZ-Zwaar werd gecombineerd met de landenproef voor young riders. Evelien Huberts zette met Romeo (v. Jazz) met 66,47% het beste resultaat van de young riders neer en die score betekende in dit gecombineerde klassement de tweede plaats. De derde prijs was ook voor een young rider: Sam Oudhof en Figaro R (v. Apache) met 64,34%. Daarachter volgde de ZZ-Zwaar-combinatie Nicole Verschoor met Gentleman F (v. Uphill) met 63,64%.

Bron: Horses.nl