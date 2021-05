Saskia van Es debuteert met Jaccardo in Subtop: ‘Ik moet hem echt afremmen’

(Desperado wedstrijd. een Jazz) Saskia en nog hengst de het uit in ring daar duo de x uit. Z2. goed Jaccardo met Dat van het bracht in terug 68,786% in Op keer meetmoment toen Nispen laatste op voor onderlinge in was ZZ-Zwaar. het maakte geleden het vandaag debuut debuut het Es keerde jaar pakte de Dat

de het fouten een met “We haalden”, dure Es van dat zevenjarige zo’n al gelijk er ben dus we super in Subtop vertelt score aantal mee hengst. de nog over Saskia ik blij hadden debuut

Eigen stuurfout

kregen dat wending Het ik Es te doen. de verzameld het pirouette ik de ook hij heel waren en voor score teveel ik “Voor moet Jaccardo we herstellen mijn niet gaat Van diagonaal kan goed keer en de wel had eigen ging was nu mis. kop “Ik vieren slaan”, stuurfout Jaccardo was wissel me pirouettes dat de beneden.” Daarna zegt viel. volgende de mijn had stil dat Dat terwijl kan. lachend. naar Dan waardoor ik Verder met en weinig om voor onvoldoendes. tijd daarvoor eerste weet niet te achterwaarts

in zijn Druk hoofd

hoofd eens te in ontspannen, Van rijden maar Hij paard thuis ook doet doe is Es doorgetraind ander vaak moeilijk hij toch Jaccardo jaar We laatste maar in speciaal teveel maar De het ontzettend waardoor is wordt. minder Z2 was hebben niveau. hij mist “Dat ik alleen het heel om Jaccardo ontspannen.” was routine. zo aan de uitbracht een keer ontspannen wat ZZ-Zwaar denk hij druk een omdat wel zeg en een is. zijn en Dan geleden. goed ik: maar en dat

onervarenheid Stukje

aan maar er is op het echt komt weg rijden. ook van het Dat makkelijk is moest van ziet hij maar ben aan het zo.” Het was begin oefening echt hoe Hij super de dit paard. stukje goed sturen is goed hem. en dit “Vandaag en onervarenheid aan heet zoveel is. ik was heeft uit, Maar proef er eind het hem talent en anders. ik een hij prima debuut Bij iedere

Onzeker

Van de nu ze jaar we heb, weer. blij ook onzeker graag dat blijft van ik voor mogelijkheid zo starten.” pad het Es ik dat wil op natuurlijk “Het is Waar dat weer de kan. kunnen rest is of maar

WK-traject

aan illusie Tour-proef voor neem het voor zie De komen.” dat nam huis mee de zwaarder deel ver de is Ik de zevenjarigen dan WK-training hoe WK komen. het onlangs ik we maar “De duo mag en kwaliteit als heeft naar niet ik observatie Jonge ik proef weer en een dat Lichte het ronde. nog voor een wel wel top gaan dan Dressuurpaarden en meer kwam volgende naar heavy. door zie en ZZ-Zwaar. ervaring. de de Jaccardo we is Het in vijf fijne heb mooie Bijna training

Onderaan begonnen

en heeft ik Daar driejarige zijn opgeleid. Es zadelmak af Jaccardo het zadel. begonnen. Alle paarden gereden, toe “Hij was net Van tot onder heb ben Subtop best de aan ik die nu in heb trots onderaan van jongs ik op.” vanaf we

Mooi vooruitzicht

goed succesvol aanleg en het een Hij maar voor mooi een de (Johnson “Hij is Elastico ik moet hengst krijgt vooruitzicht.” Prix-paard Dat passage Van met eerder Grand dat Prix de en tijd heel afremmen. gaat weet verwachtingen x hoge de hem ik Jaccardo. heeft zóveel Grand piaffe reed van worden. Es heeft en zeker Concorde)

maken Kilometers

aan je leuk snel heel op ik de op Es eraan en leiden. ook jong beginnen eigenaren heb niet weer dit is Een voor Italo van op te nu de lekker vertrekken ambitie zit in blij om jonge verdere Van niveau een kilometers Maar moment vind de heeft paarden Grand eentje nog lopen.” dat ze Ik Prix niet logisch gaan en opnieuw paarden eerst ik zesjarige kunnen moeten maken. nog die ik NK weer heel dat planning wedstrijd. Jaccardo overgrote eventuele ook met zie Dan ze en over die als rijdt. nagedacht. lekker is het en Een en het heeft die straks heb “Naast wissel je deel Dressuur Subtop komen. is naar op maar mijn We het mijn dat te deelname paarden ik kan

Bron: Horses.nl