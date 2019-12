Schellekens en Bartels: ‘Vanuit kennis ruitergevoel ontwikkelen’

Afgelopen zaterdag 14 december verzorgden Monique Peutz en Imke Schellekens-Bartels een leerzame jury- en instructeursbijscholing in Assen, waarbij de jeugdbondscoaches elkaar goed aanvulden in het overdragen van de kennis aan het publiek. Hierbij stond de begeleiding van jeugdruiters centraal. Een belangrijke rode draad gedurende de avond was vanuit kennis het ruitergevoel ontwikkelen.

De bijscholing begon met twee elfjarige ruiters waarbij de één op L-niveau reed en de ander op Z-niveau. “Het belangrijkste voor deze jonge ruiters is in de training dat ze leren dat ze hun pony niet in de weg zitten.”, vertelt Imke Schellekens. Beide jonge ruiters lieten zien over een mooie onafhankelijke zit te beschikken.

Kennis

Bij de eerste twee groepen speelde rijtechnische kennis een cruciale rol. Zo legde Imke Schellekens-Bartels aan de pony-ruiters en de ruiters die uitkomen in de Children-klasse uit hoe oefeningen zoals wijken, schouderbinnenwaarts, travers en keertwendingen juist moeten worden uitgevoerd. Haar manier van uitleggen was erg leerzaam voor de instructeurs. Daarnaast legde Monique Peutz aan de juryleden uit hoe bepaalde goed en minder goed uitgevoerde oefeningen moest beoordeeld worden. “In de beginfase van de opleiding is het belangrijk om zoveel mogelijk kennis over te dragen. Wanneer de ruiters de kennis zich eigen hebben gemaakt kunnen ze vanuit hier ruitergevoel ontwikkelen. Hierna kan je als coach meer trainen op de details.”, laten de jeugdcoaches weten.

Nieuwe generatie opleiden

Na de jonge ruiters in de eerste twee groepen verschenen Robin Heiden, die afgelopen zomer uitstekend presteerde op het EK bij de pony’s, en Nina Woerts, die ook een succesvolle ponytijd kende. Beide meiden zijn nu overgestapt op paard en startten nu bij de Junioren. “Het is belangrijk om als coach de nieuwe generatie op te leiden. Zo zijn deze meiden nu bezig met het scholen van hun paard naar het Junioren-niveau. Wij begeleiden hun hier in als coach zodat ze dit later zelf kunnen en het ook kunne leren aan de volgende generatie.”, vertellen de bondscoaches aan het publiek.

Kunst om te benoemen wat je ziet

Monique Peutz is naast bondscoach bij de jeugd ook actief als internationaal jurylid. Een mooi aandachtspunt voor de juryleden bracht Peutz onder de aandacht toen Young Riders Marten Luiten en Annelotte Felix in de baan verschenen. Zij lieten zien dat ze allebei succesvol op dit niveau rijden met allebei een totaal verschillend gebouwd paard. “Het is de kunst als jurylid om te benoemen wat je ziet. Ruiters weten bij een drie, vier, vijf wat er fout is gegaan, maar juist bij een zes, zeven of acht wat er nog beter kan voor een nog beter cijfer. Zo motiveer je juist ruiters en help je ze naar een hoger niveau.”

Twee sporenbeleid

Tot slot werd er nog aandacht besteed aan het twee sporenbeleid in de training. “Aan de ene kant wil je je paard trainen naar een betere oefening, maar daarbij moet je ook niet uit het oog verliezen dat het uiteindelijk in een proef ook moet worden uitgevoerd. Als ruiter moet je constant hier een afweging voor maken vanuit je ruitergevoel.”, voegt Imke Schellekens tot slot toe.

Bron: Horses.nl