Schelstraete, Dijkshoorn, Jansen en Niessen winnen KNHS-Anemone Horse Trucks Cup Utrecht

Op de eerste competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup in Utrecht stuurde Micky Schelstraete de De Niro-zoon Donovan naar de overwinning bij de young riders. Bij de junioren noteerde Maddy Dijkshoorn met Appstore (v. Abercrombie) de hoogste score. Kate Jansen won met FS Mr. Magic (v. FS Mr. Right) bij de pony’s en bij de children ging de zege naar Esmae Niessen met Dadona Diva (v. Johnson).

Bij de junioren was er een goede start van het nieuwe competitieseizoen voor Maddy Dijkshoorn. Zij werd afgelopen juni in de finale van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup tweede bij de pony’s met Hojvejs Casmir en zaterdag reed ze haar paard Appstore met 69,293% naar de overwinning. “Eigenlijk was ik wel heel tevreden. Appstore liep lekker de proef door, maar we hadden wel een paar slordigheidjes. Op de laatste lijn stond hij een paar stil waar het niet moest maar verder was het netjes heb ik steady en fijn gereden”, vertelt Dijkshoorn, die zich dit seizoen wil richten op de verdere competitiewedstrijden van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup en overige K&U wedstrijden. “Ik wil graag ervaring opdoen en met Appstore ook internationale wedstrijden rijden.”

Focus op junioren

De amazone is dit jaar 16 geworden en zodoende komt er aan het eind van dit jaar een einde aan haar internationale carrière bij de pony’s. “Ik rijd nog wel jonge pony’s om verder op te leiden maar internationaal ben ik gestopt met de pony’s. Ik focus me nu echt op de junioren. Om de overgang van de pony’s naar de paarden wat makkelijker te maken, heb ik dit jaar de junioren er al bij gepakt.” Met haar huidige troef Appstore vormt Maddy sinds afgelopen mei een combinatie. “Het is een heel goed en lief paard maar heel erg eigenwijs. Echt een boefje”, vervolgt de amazone lachend. “Maar als je een band met hem hebt, doet hij alles voor je.”

Van Dalsen voor Walraven

Ook Dominique van Dalsen heeft inmiddels succesvol de overstap naar de paarden gemaakt. De amazone won afgelopen juni met Zky de finale van KNHS-Anemone Horse Trucks Cup bij de pony’s en reed nu met haar paard Just Johnson Forêt (v. Johnson) bij de junioren met 69,192% naar de tweede plaats. De top drie werd compleet gemaakt door Morgan Walraven. Haar proef met Benecia (v. Benicio) was goed voor 68,586%.

Young riders

Bij de young riders wist Micky Schelstraete als enige de 70%-grens te passeren. Met Donovan reed ze naar 70,735% en daarmee de eerste prijs. De nummers twee en drie deden niet veel voor elkaar onder. Uiteindelijk werden Robin Heiden en Lakewood (v. Jazz) tweede met 68,725% en reden Lara van Nek en Jatilinda (v. All at Once) bij hun young riders-debuut naar 68,529%.

Pony’s

Bij de pony’s was de top drie aan elkaar gewaagd. Kate Jansen en FS Mr. Magic (v. FS Mr. Right) gingen er met 71,476% met de overwinning vandoor. Zij werden op de hielen gezeten door Sophie van Norel en Speycksbosch Dickens (v. Heitrak’s Marvin), die met 71,429% net een fractie lager scoorden en zo tweede werden. Op kleine afstand volgden Feline Niessen en Diamond Blue (v. FS Daddy Cool) met 71,095%.

Children

In de kleine groep children noteerde Esmae Niessen met afstand de hoogste score. Haar proef met Dadona Diva werd beloond met 82,450%. Daarmee bleef het duo precies vijf procent voor op Felyne Boschloo-Karsijns en Heavens Voice (v. Voice) die met 77,450% tweede werden. Levi Heusinkveld en Harimann (v. Fidertanz) volgden met 73,125%.

Uitslag.

Bron: KNHS