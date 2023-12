Schelstraete en Ironman naar dik 72% in Inter II-debuut

Afgelopen weekend maakte Ironman (Ferro x Tuschinski) onder het zadel van Jonna Schelstraete zijn Intermédiaire II-debuut op een nationale wedstrijd op Schloss Wickrath in Mönchengladbach. De in Hannover en Oldenburg goedgekeurde hengst liep met een score van 72,456% naar de tweede prijs.

Ironman maakte vorig jaar zijn nationale Lichte Tour-debuut, in september dat jaar volgde zijn internationale debuut. Dit jaar reed Schelstraete hem op CDI Exloo, waar hij met 74,825% vierde werd in de Intermédiaire I Kür. Inmiddels is de hengst aangekomen op Zware Tour-niveau. Twee van de drie juryleden plaatsen de combinatie aan kop, het derde jurylid zag in Heiner Schiergen met F-Type OLD (Franziskus x Chico’s Boy) de winnaar.

Bron: Horses.nl