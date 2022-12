Schelstraete, Westerink, Karajkovic en Evers winnen KNHS-Anemone Horse Trucks Cup Udenhout

In Udenhout werd woensdag de eerste competitiewedstrijd van de KNHS-Anemone Horse Trucks Cup 2023 verreden. Beste young rider was Micky Schelstraete met Knight Rider (v. Uphill). Bij de junioren noteerde Yasmin Westerink met Dibert L (v. Vivaldi) de hoogste score. Isabella Karajkovic won met First Hummer (v. FS Mr. Right) bij de pony’s en bij de children ging de zege naar Sophie Evers met Beaumonde (v. United).

Bij de junioren was de meeste deelname. Juryleden Mathie Boomaars, Marie-Louise Moerings en Janine Verhulst kregen 19 combinaties in de ring en gaven de meeste punten aan Yasmin Westerink met Dibert L. “Yasmin was de duidelijke winnares. Dibert is een fantastisch paard dat met veel veer en lichaamsgebruik door de baan gaat. De oefeningen zijn goed bevestigd en Yasmin stelde hem correct voor. Echt een genot om naar te kijken”, vertelt jurylid Boomaars. “Als de hals nog wat constanter op lengte blijft, kunnen de scores zeker nog met procenten omhoog.”

Kandidaat voor hogere scores

De nummers twee en drie deden weinig voor elkaar onder. Uiteindelijk werd Mick van der Kort met Mambo tweede en volgde Jamie van Egdom met Dancing Soulmate op de derde plaats. “Mambo is een aansprekend paard en Mick stelde hem vriendelijk voor. Ze lieten een heel aansprekende draftour zien maar in galop mochten sommige wissels vloeiender doorgesprongen worden. Als Mick dat voor elkaar krijgt, is hij zeker een kandidaat voor hogere scores”, vervolgt Boomaars die ook gecharmeerd was van de proef van Jamie van Egdom. “Jamie stelde Dancing Soulmate heel correct voor en het paard was mooi in de aanleuning. Ze kregen twee dure fouten maar verder was het een proef met veel harmonie.”

Goed middenstuk

“Het was een leuke groep om te jureren en we hebben meerdere aansprekende en goed bewegende paarden gezien. Naast de kopgroep was er een goed middenstuk dat aan elkaar gewaagd was. Het hoofddoel dat we graag willen zien is een correcte aanleuning, de hals op lengte en een ontspannen paard. Naast de kopgroep zagen we zeker meerdere combinaties die er wel gaan komen. Die missen nu nog wat routine in het correct afwerken van de proef.”

Young riders

Bij de young riders ging de strijd vooral tussen Micky Schelstraete en Chiel van Bedaf. Uiteindelijk ging de overwinning naar Schelstraete met Knight Rider, haar EK-paard van afgelopen zomer bij de junioren, en mocht Chiel van Bedaf de tweede prijs in ontvangst nemen. De top drie werd compleet gemaakt door Geertje Hoogendoorn met Emporio Armani LD.

Pony’s

Isabella Karajkovic maakte met First Hummer de dienst uit bij de pony’s maar zij werd op de hielen gezeten door Bridget Lock met Nespresso. Beide combinaties scoorden rond de 73%. Nina van Rooij bleef met Le Formidable net onder de 70% en werd derde.

Children

In de kleine groep children was Sophie Evers een klasse apart. Met Beaumonde bleef ze ruim vijf procent voor op de concurrentie. Sophie van Iwaarden volgde met Hermès Mithras als tweede en Levi Heusinkveld maakte met Harimann de top drie compleet.

Uitslag KNHS-Anemone Horse Trucks Cup, Udenhout

Young riders:

1 Micky Schelstraete, Knight Rider (v. Uphill) 69,608%

2 Chiel van Bedaf, Key-West Texel (v. Toto jr) 68,873%

3 Geertje Hoogendoorn, Emporio Armani LD (v. Johnson) 65,637%

Junioren:

1 Yasmin Westerink, Dibert L (v. Vivaldi) 71,010%

2 Mick van der Kort, Mambo (v. Sir Donnerhall) 67,778%

3 Jamie van Egdom, Dancing Soulmate (v. Jazz) 67,374%

Pony’s:

1 Isabella Karajkovic, First Hummer (v. FS Mr. Right) 73,095

2 Bridget Lock, Nespresso (v. FS Numero Uno) 72,857%

3 Nina van Rooij, Le Formidable (v. FS Champion de Luxe) 69,238%

Children:

1 Sophie Evers, Beaumonde (v. United) 74,925%

2 Sophie van Iwaarden, Hermès Mithras (v. Abanos) 69,700%

3 Levi Heusinkveld, Harimann (v. Fidertanz) 68,900%

Bron: KNHS