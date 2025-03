Yardena Schillings: ‘Elke keer dat ik de ring inrij, leer ik wat nieuws’

Dressuuramazone Yardena Schillings hield zich altijd al bezig met de paardensport, maar nadat er borstkanker bij haar werd gediagnostiseerd, besloot ze om het roer om te gooien. Ze verlegde de focus van het lesgeven naar het rijden en koos ervoor om haar dromen na te jagen. Dat pakte goed uit. Ze is inmiddels met twee paarden succesvol in de Subtop en kreeg haar zelfgefokte hengst Le Rio Grande (Las Vegas x Bordeaux) goedgekeurd bij het NRPS en in Oldenburg.