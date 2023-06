Schneider en Escalito nemen revanche in Nürnberger-kwalificatie Balve

Dorothee Schneider en de Westfaalse premiehengst Escalito (Escolar x Conello) wonnen een maand geleden de inloopproef voor de Nürnberger Burg-Pokal-kwalificatie in Mannheim, maar moesten daar in de kwalificatieproef genoegen nemen met de tweede plaats. In Balve ging de combinatie afgelopen weekend nogmaals van start en nam daar revanche door de kwalificatieproef met 74,927% te winnen.

Het werd geen unanieme overwinning voor Schneider en de compacte Escalito. Twee juryleden plaatsen hen aan kop, de andere drie juryleden waardeerden de proef met een tweede, derde en vijfde plaats. Die drie juryleden zagen in hadden Florine Kienbaum en Nautilus (Connery x Latimer) de winnaars. De voorheen bij het Trakehner Verband goedgekeurde, maar inmiddels geruinde Nautilus liep vorig jaar twee internationale Lichte Tour-wedstrijden met de Spaanse ruiter José Antonio Garcia Mena (en ging in drie van de vier proeven dik over de 70%), maar wordt sinds dit jaar uitgebracht door Kienbaum. De combinatie maakt, ondanks ze niet wonnen, toch nog kans op een startplaats in de Nürnberger-finale. Sinds dit jaar mogen de vier hoogst scorende combinaties over alle kwalificatiewedstrijden naast de winnaars namelijk ook naar Frankfurt afreizen.

Langehanenberg

De winnares en nummer drie van de inloopproef in Balve, Helen Langehanenberg, moest in de kwalifcatieproef genoegen nemen met de derde en vijfde plaats. Met DSP Danny Cool (Danciano x Sandro Hit) scoorde ze 73,341%, met Golden Romance de Malleret PS (Governor uit moeder van For Romance I) kwam ze tot een score van 72,707%. Daartussen op vier eindigde Thomas Wagner met Escolar’s Emil (Escolar x Contender).

Uitslag.

Bron: Horses.nl