Schneider stuurt First Romance naar dik 77% in Inter-II

Dorothee Schneider heeft First Romance (Fürst Romancier x Day Dream) geen coronavakantie gegeven: hij liep vandaag in zijn derde Intermédiaire II naar 77,579% op de nationale dressuurwedstrijd op Gestüt Schafhof in Kronberg. Een nieuw record.

Dorothee Schneider heeft First Romance al vijf jaar onder het zadel. Het paar was in 2018 uiterst succesvol, bijna elk optreden in de Lichte Tour werd bekroond met een overwinning. Schneider plaatste zich dat jaar met First Romance voor de finale van de Nürnberger Burg-Pokal in Frankfurt en won die overtuigend. Nu komt het duo uit op Zware Tour-niveau, in februari was er al een overwinning in de Inter-II en intussen heeft First Romance ook een paar keer de korte Grand Prix voor jonge paarden gelopen.

Bretton Woods-zoon Gino

Tweede werd de door M.F.M. Heynert-Hermans gefokte Gino (Bretton Woods x Haarlem) met Holga Finken. Dat duo, eveneens eerder zeer succesvol op Lichte Tour-niveau, kwam uit op 73,605%.

Uitslag

Bekijk hier een video:

https://www.facebook.com/clipmyhorse/videos/268426344410135/

Bron: Horses.nl