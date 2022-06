Schneider wint Duits Kampioenschap GPS met afstand: 83,686%

Dorothee Schneider en Showtime FRH (v. Sandro Hit) wonnen vanmorgen het Duits Kampioenschap Grand Prix Spécial in Balve overtuigend. Na een super Grand Prix (82,36%) ging er in de Spécial nog een schepje bovenop. Met 83,686% had Schneider bijna 4% voorsprong op de rest van het veld.

De zestienjarige Showtime is terug, en hoe! Met scores vet over de 80% stelt Schneider zich met Showtime nadrukkelijk kandidaat voor Herning.

Zilver voor Wandres, brons voor Werth

Frederic Wandres won zilver met Duke of Britain FRH (v. Dimaggio) met 79,981% in de Spécial. De zeer constante combinatie liet weer een zeer stabiele proef zien. Dat was anders bij Isabell Werth. In haar proef met Quantaz slopen vele fouten. Meerdere juryleden gingen nog over de 80% voor de proef, maar onder de streep bleef de score (terecht) daaronder: 78,216%.

De vierde plaats ging naar Benjamin Werndl met Famoso OLD (76,451%), gevolgd door Ingrid Klimke met Franziskus (76,373%).

Na de Grand Prix en de Grand Prix Spécial in Balve lijkt het er op dat Duitsland met een gemengd team naar Herning zal gaan: Dorothee Schneider, Isabell Werth, Frederic Wandres en Benjamin Werndl.

Uitslag