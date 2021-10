Schumach en Totilas-zoon Te Quiero SF winnen Oostenrijks kampioenschap

Op het Oostenrijks kampioenschap ontbraken Florian Bacher, Astrid Neumayer en Victoria Max-Theurer en dus werd het een afgetekende zege voor Christian Schumach en Te Quiero SF (Totilas x Loutano). De tienjarige Holsteiner-ruin liep in de Grand Prix naar 73,180% en in de Kür naar 75,115%. Met een totaal van 148,295% nam Schumach bijna vijf procent voorsprong op Katharina Haas met Let it Be (Lissaro van de Helle x Florestan I).

Te Quiero SF maakte in mei dit jaar zijn internationale Grand Prix-debuut met de zege in de Grand Prix en een tweede plaats in de Spécial. Op de tweede start op CDI4* Achleiten waren er twee overwinningen. In juli werden Schumach en de ruin, met slechts drie internationale Grand Prix’ in de benen, opgenomen in het Olympisch team. Het Oostenrijkse team had geen meereizende reserve en omdat Abegglen van Max-Theurer niet fit bleek, hielden de Spelen voor Schumach en na de Spécial al op. In september namen ze deel aan het Europees kampioenschap in Hagen, maar toen liep Te Quiero niet zijn beste proeven (69,099% in de Grand Prix en 67,500% in de Spécial).

Zilver en brons

Op het Oostenrijks kampioenschap was het zilver dus voor Katharina Haas, het brons ging naar Te Quiero’s eigenaresse Franziska Fries. De pas 28-jarige amazone, die Te Quiero zelf internationaal Lichte Tour reed, stuurde de KWPN’er Atomic (Florencio x Farrington) naar een totaal van 143,240%.

Bron: Horses.nl/Eurodressage