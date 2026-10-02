Secret USB zet zijn ontwikkeling onder Marten Luiten voort

Met een score van 79,40% in de Subli Cup in Varsseveld liet Secret USB vandaag opnieuw van zich horen. Onder Marten Luiten presenteerde de talentvolle zoon van Secret zich sterk. De goede cijfers voor zijn bewegingen, gedragenheid en algemene indruk onderstrepen wat bij Secret USB al vanaf jonge leeftijd zichtbaar is: een aansprekend dressuurpaard met kwaliteit voor de toekomst.
Sterke basisgangen
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Luiten onder USB Secret floreert
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