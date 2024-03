Selectiecriteria NK Dressuur bekend

Het NK Dressuur wordt dit jaar van donderdag 23 tot en met zondag 26 mei in Ermelo verreden en de vereiste scores om deel te kunnen nemen zijn nu bekend. Opvallendste wijziging is de kwalificatienorm voor het kampioenschap Lichte Tour. Die norm stond vorig jaar aanvankelijk op twee keer 68% en werd kort voor de sluitingsdatum verhoogd naar twee keer 70%. Dit jaar geldt twee keer 71% als vereiste.

Bekijk hieronder de selectiecriteria om deel te kunnen nemen aan het NK Dressuur.

Zware Tour

Voor deelname aan het NK Zware Tour (Grand Prix) is een minimum score van 69% vereist. Dit percentage moet behaald zijn in de (short) Grand Prix in de periode van 12 mei 2023 t/m 12 mei 2024.

Jeugd

NK Children: 67% behaald in een landenproef

NK Junioren: 67% behaald in een landenproef

NK Young riders: 67% behaald in een landenproef

NK U25: 67% behaald in de GP16-25.

Bovengenoemde percentages moeten behaald zijn in de periode van 12 mei 2023 t/m 12 mei 2024.

Observatie pony’s

Voor deelname aan de observatiewedstrijd pony’s tijdens het NK Dressuur geldt een minimum score van 68,5% behaald tijdens een landenproef (tijdens Subtop of categorie 1 wedstrijd).

Dit percentage moet behaald zijn in de periode van 12 mei 2023 t/m 12 mei 2024.

Paradressuur

Voor deelname aan het NK Para Dressuur dienen combinaties tussen 1 september 2023 en 12 mei 2024 minimaal één keer 69% te hebben gescoord in de betreffende Grade in de Grand Prix A of Grand Prix B.

ZZ-Zwaar

Voor deelname aan het KNHS Kampioenschap ZZ-Zwaar geldt dat de desbetreffende combinatie tweemaal een minimum score van 68% behaald moet hebben in klasse ZZ-Zwaar in de periode van 1 januari 2024 t/m 12 mei 2024.

Lichte Tour

Voor deelname aan het KNHS-kampioenschap Lichte Tour geldt dat de desbetreffende combinatie tweemaal een minimum score 71% behaald moet hebben in de klasse Lichte Tour in de periode van 1 januari 2024 t/m 12 mei 2024.

Bron: Horses.nl