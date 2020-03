Selectietraject NK Dressuur bekend

Ook dit seizoen zijn er geen selectiewedstrijden voor het NK Dressuur, dat van 28 tot en met 30 mei wordt verreden in Ermelo. Wel gelden er minimumscores om op het NK te mogen rijden. Daarmee zet de KNHS de vorig jaar geïntroduceerde voorwaarden voor deelname aan het NK voort. Eerder moesten ZZ-Zwaar en Lichte Tour-combinaties zich via selectiewedstrijden selecteren.

Voor deelname aan de KNHS-kampioenschappen ZZ-Zwaar en Lichte Tour geldt dat de desbetreffende combinatie tweemaal een minimum score van 68% behaald moet hebben in de periode van 1 maart tot en met 18 mei 2020. Mocht het aantal combinaties door de procentuele beperking te weinig of teveel zijn, dan heeft de organisatie het recht om het percentage respectievelijk te verlagen of te verhogen tot een acceptabel aantal deelnemende combinaties bereikt is.

Senioren en jeugd

Voor deelname aan het NK Zware Tour is een minimum score van 69% in de Grand Prix vereist. Voor de U25 is dat minimaal 67% en die scores dienen behaald te zijn in Grand Prix U25. Young Riders moeten minimaal 67% behaald hebben in de Landenproef en datzelfde geldt voor de Junioren. Voor de Children is de grens gesteld op minimaal 65% in de Landenproef.

Voor deze klassen geldt dat de genoemde percentages behaald moeten zijn in periode van 18 mei 2019 tot en met 18 mei 2020. Mocht het aantal combinaties door de procentuele beperking te weinig of teveel zijn, dan heeft de organisatie het recht om het percentage respectievelijk te verlagen of te verhogen tot een acceptabel aantal deelnemende combinaties bereikt is. De bondscoach kan in overleg met de KNHS de te behalen percentages voor Senioren, Young Riders, Junioren, Children en U25 naar boven/beneden bijstellen tot en met de definitieve sluitingsdatum.

Kampioenschapsbepalingen NK Dressuur 2020

Bron: Horses.nl