Selectiewedstrijden Lichte Tour voor Jumping Amsterdam bekend

Jumping Amsterdam geeft nationale ruiters al jaren de kans om op het topconcours te rijden. Onder andere met de populaire Lichte Tour-rubriek waarvoor Subtopruiters zich via selectiewedstrijden kunnen selecteren. De selectiewedstrijden om een felbegeerde startplek te bemachtigen voor de Prix St. Georges op donderdagavond zijn nu bekend.

Net als op de editie van afgelopen januari is er nog maar één Lichte Tour-rubriek in het programma van Jumping Amsterdam opgenomen. Dat is de Prix St. Georges op donderdag 23 januari 2025.

Selectiewedstrijden

Deelname aan Jumping Amsterdam in de Prix St. Georges is mogelijk door kwalificatie in een van de zes voorselecties. De winnaars van deze selecties ontvangen een startbewijs voor het concours in de Amsterdamse RAI.

3 november – Hippisch Centrum Exloo (Exloo)

16 november – De Voornruiters (Utrecht)

17 november – Van der Vorm Officemanagement & Organisatie (Delft)

1 december – Zilfia’s Hoeve (Houten)

15 december – Rijvereniging Liempde (Liempde)

29 december – Ruitersportcentrum de Kroo (Nieuw- en Sint Joosland)

Inschrijven voor de selectiewedstrijden verloopt via mijn KNHS.

Bron: Horses.nl