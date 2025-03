Selina Söder en Vita di Lusso gekwalificeerd voor Piaff-Förderpreis 2025

in (v. U25 II eerst Springborgs Söder in 70,349% Guardian eindigde Intermédiaire Schölermann Hors op ring behaalden 71,184% binnen reed ruin naar februari het U25-proef Grand Toen Söder daarmee de met tienjarige (landenproef de nationale voor Prix). Vita de Stadl-Paura. reed Selina een op tweede in Anna in di Lusso ze en Hotline). wedstrijd de plaats achter de Blue

Piaff-Förderpreis: volgende geselecteerd zijn combinaties de De voor

met (v. Collin Ferrero Luca • D Tuschinski) Sophie

(v. met Carabas) Carlos Helen FRH • Erbe

• (v. met Fürstenball) Friesdorf Ferdinand Theresa

Don • Franziska Hors (v. Nino Blue Schufro) De met Haase

Hendricks Felicitas • Drombusch OLD Destano) met (v.

Caecilia (v. W Windermere Johnson) • Lienert J’Obei met Emma

met • Rose (v. Oatley Huan Apache)

met Horatio Ottmar Leonie Don (v. Delorean) •

Rieg Steendiecks Morgensters Derrick Steendiecks met Dalai) (v. Ann-Cathrin •

Hus) DSP Schamburg Karan Juan Donna Don de met • (v. Henri

(v. Schmidt I) Florencio met • Freundschaft Henriette

Anna Bon (v. Schölermann Guardian Bravour) en Bon met Scolari • Springborgs

met Katharina Schuster (v. Qence • L Quantensprung)

• met Söder Selina Flanell) en Lusso (v. du Vita Lamberto Grey Grey

Treffinger Christ), (v. (v. • Millennium) Noir en Cadeau met Fidertanz) Moritz Morricone (v. Fiderdance

met • (v. Triple Elisabeth Totilas) von Wulffen A

(31 en jaar, en programma: augustus) is, het wordt voor (1-6 mei), net (12-15 Elmlohe Balve gehouden seizoen in finale 18-21 staat juli-3 Mannheim juni), De van zoals komend Er (29-31 op wedstrijden vorig augustus). Anakenenhof/Pinneberg september. vier Donaueschingen

II is de en verreden, voor Prix de de ontwikkeld Prix. De Piaff-Förderpreis senioren U25-ruiters. de kwalificaties wordt Op in finalisten de finale Grand de een U25 rijden Grand Intermédiaire competitie

Uitslag kwalificatie Warendorf.

Aktuell Bron: Horses.nl/Pferd