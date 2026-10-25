Senna Steevens neemt Grand Prix-paard Welt Hill over van Lotte Meulendijks

Redactie Horses.nl
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Senna Steevens neemt Grand Prix-paard Welt Hill over van Lotte Meulendijks featured image
Lotte Meulendijks met Welt Hill. Foto: Arnd Bronkhorst/ www.arnd.nl
Door Redactie Horses.nl

Senna Steevens heeft de teugels overgenomen van Welt Hill E, het voormalige Grand Prix-paard van Lotte Meulendijks. De 21-jarige amazone gaat de zeventienjarige Oldenburger samen met Meulendijks trainen om ervaring op te doen op een hoger niveau. Ondertussen wil Steevens met de Desperado-zoon Kashmir de overstap naar de U25 maken, zo vertelt ze aan Eurodressage.


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