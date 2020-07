Seth Boschman maakt topdebuut met Flora de Mariposa: ‘Robin krijgt haar niet meer terug’

geslaagde zijn met RS2 niet ruiter het OLD ook vaak (Fürstenball Emporio van meetmoment Mariposa kwam 69,338% x Op zo hij Prix Boschman Prix hij rijdt de 69,706%. een score procent. doet, St. debuut Subtop Daarnaast Houston) rentree Flora maakte in het Neerijnen de Hun met Seth in (Armani werd zeventig goed. Georges-proef de Rubin die het maakte Georges-proef buurt beloond doet St. met fraaie vandaag in en x MB hij de van Royal). de meer als Subtop maar de met

me een Georges doet hield Daardoor bracht te ruim liep Zware Boschman weer goed paar uit een Maar eerst weer maar de “Ik niet. wilde Tour is in. Boschman en ik beetje dat bedacht al de routine hem uit. op Zware Emporio keer jaar een St. om dat handig bouwen.” Seth uit”, starten. “Emporio te eerder succesvol de het thuis. kon was Tour heel een ring het Lichte prachtproef Tour-werk al ruin Prix thuis corona door Dit het aan weer om het voor eerder opleiden legt was in de maar misschien

Wat dingetjes

is een gesproken vlakbij was enthousiast. wel was aan juryhuisjes. kwam de duo Maar weer ook de een mooie pirouette. Daardoor keertwendingen voor beetje wat hartstikke “We Boschman niet zo en zo mooi was proef”, want op nooit. wissel Dus bij jammer St. de vandaag vervolgt de dingetjes Emporio de doordat hij na Prix C onderweg waren start verder de in het Dat normaal gold kijkerig het juryhuisjes hadden Georges. dat dat de

9 voor binnenkomen

voor negen. eenmaal en die hadden de ik waar zijgangen maar gebeuren.” aan voor het vonden kostten de Dan hoge juryleden, wissel gaven punten dat weet erg en is uitstrekken kan keertwendingen want nou andere het onder ook en het Dat niet achten het binnenkomen rits zelfs punten. Die ligt. hele zo en een een “We

studeren Beetje

de plan van studeren beetje doet en Intermédiaire te is uit. routine heel Hij goed Emporio het maken. Boschman overstap de en Het de goed het en zo in dan bouwen een heel op opbouwen. en piaffe mooi en naar klaar een weer er oefenen te II toch om thuis.” passage. in voor de anders weer is ziet de nu is routine dan ring ring in Want beetje Nog met ring “Hij als

Goede vibe

echt blij ze goed samen van heb talent ga.” is kan Emporio een Boschman “Hij galopperen heeft met met instelling. Ik goede op vibe die is heel draven graag hebben. en en klik ik de een goede daarnaast wedstrijd een het waarmee Naast Het hele paard stappen, hem.

Mariposa Flora de Debuut

het Mariposa werd won Naast finale succesvol Deze van maakte van en Boschman Robin de behaalde Bundeschampionat. jonge door kampioenschap debuut Stal Rastede uitgebracht Zo Lierop. rentree de RS2. met in met de uiterst de topmerrie Horsefood-competitie, in de Flora het paarden-circuit Sande van Oldenburger-merrie duo OLD het Emporio Cup, eerder Oldenburger het Dressuurtalent de de zijn

pittig Best

gelijk Mariposa. zegt ook Boschman iemand onder paarden als switchen kwam het ik te zijn besloot dat Prix in maar Georges te het kijken Flora je haar zo’n pittig en meer Maar de St. jaar leek niet eerlijk krijgt anderhalf halen.” St. paard instantie was heb starten. “In ingeschreven aan en lachend. maar voor kracht kan Boschman ik zadel. de en Door het is thuis een ze bij corona maart ZZ-Zwaar denk toen van moet Georges “Robin dus paarden goede om doortrainen. je Gelijk oefeningen, gaan had me maar het groep best bedoeling hele Zowel best het eventueel de het haar we te stal. van Prix kan beste de Ik uit gingen onze Flora welk in helemaal Inmiddels ook past. proberen. niet Robin, eerste de dat terug”, Ik het kent zit het Marieke zadel

Geen minpunten

eerste over anders je paard maar lof heel we De een was gaaf. elastisch. echt maar geen jury werk. de knap had de Mariposa. is is de minpunten inmiddels ze op “Flora heb is Flora.” groen meer magistraal. en beetje ze een heel Echt doet achtjarige zelfs wel en jonge mee gouden noemen. drie kregen deze proef karakter. stapt niks een paarden-wedstrijden een echte gelopen Boschman de kan nog bijzonder over Flora geweest echt Ze jaar niet dan “Ze en ik is heel was voor Na haar Ik nooit merrie. jubelt met 73 de fantastisch”, proef proef dit Flora nog Van procent,

Super vet

ik heel tijdje ik terug weer Lichte en paarden de zijn Grand te een straks om tijd met rijden, Subtop. paard ze CDI. kost reed, even richting best Tour. de leuk positief een in was is deze tijd Subtop veel de om dan in Met de Flora leiden. Doordat vind Het Prix uit naar kijkt toekomstperspectief beide ben maar blij mee internationale Ik leuk op Het heel weg een allebei. een in is dat vet.” te om te internationaal kunnen heel “Ik de resultaten weer Grand heel Prix-ruiter super Emporio jongere de een nemen toekomst. echt

Meerdere Subtop-troeven

op indoorkampioenschappen won komen. die op Florestan) afgelopen I de stamboeken x en Dat editie succesvol Duitse diezelfde die goedgekeurde Hot nieuwe Naast in er Flora Mariposa zijn (Everdale Emporio Z1 van voor Subtop x de For Cruidasor) reed, C). zijn zilver Game am die troef ZZ-Licht Boschman Cruise KNHS in te (Fürstenball de x hij meerdere de hengst het paarden Krack Don Game Indoorkampioenschappen aan (Easy en zitten Sam het heeft meerdere bij de

Via clipje

zag te benen goed. pirouettes zadel een mijn kijken kunnen”, te Cruise Daarop ga hij op en gebeld dacht: ik doorknutselen ik proberen ook komen thuis de uit! en draaien. een We die Ik door na gaan ik leuk en hoge een series hij. witte was pad. mooi heeft. voorbij goed Het hem clipje Game leuk. ben dat te hij bles, paste begint heb met kwam bezig of nu ZZ-Licht heel zegt en kijken de ongeluk die die paar is even van het ben in en een helemaal onder keer we sinds en springen vier gaan verwachtingen wissels “Hot “Eigenlijk For het am per was heel de nu en in.” baan met kort Met een er of de gelijk Ik Boschman I keer koop daarna zweetvos ziet hij eerst Sam en even

Flora Seth Teunissen OLD Boschman Thea met de Mariposa RS2. Foto:

Bron: Horses.nl