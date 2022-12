Siegerpreis Nürnberger Burg-Pokal voor Wynton’s Son

In de finale van de Nürnberger Burg-Pokal eindigde Thomas Wagner met Wynton's Son (v. Wynton) gisteren op de derde plek, maar in de speciale Siegerpreis was de hengst de beste van de drie finalisten. Het duo kreeg een 9,5 en won daarmee deze extra rubriek voor de beste drie paarden van uit de finale van de Nürnberger Burg-Pokal.

Omdat Andrina Suter met twee paarden op het podium eindigde in de Nürnberger Burg-Pokal en ze maar met één van beiden mee kon doen aan de Siegerpreis, koos ze voor Del Curto (v. Dimaggio), waarmee ze in de finale tweede werd. In de Siegerpreis kreeg Del Curto, die als favoriet de finale in ging nadat hij met zijn amazone in Münster de kwalificatie won met 77,756%, een 8,4 en werd daarmee derde.

Susan Pape stond met de Vivaldi-zoon Harmony’s V-Plus net naast het podium in de finale, maar mocht meedoen in de Siegerpreis omdat Suter maar met een paard mee kon doen. Met een 9,2 als eindcijfer eindigde de Britse amazone, die op Horses & Dreams in Hagen haar finale-ticket won, in deze speciale rubriek op de tweede plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl