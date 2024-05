Sissi Gijsen wint Kür met bijna 78%

Sissi Gijsen heeft in Ermelo de finale van de pony's gewonnen. Met New Star (v. Speykbosch Nelson) zette ze in de Kür een score van 77,783% neer. De rubriek maakt geen deel uit van het NK Dressuur, maar is wel een observatie voor het Europees Kampioenschap.

Gijsen en New Star wonnen gisteren het eerste onderdeel en vormden in de Kür van vandaag opnieuw een klasse apart. De amazone reed een gedurfde Kür, waarin vooral de uitgestrekte draf en de galoptour hoogtepunten waren. De juryleden konden voor meerdere onderdelen, zoals de eenvoudige wissel en contragalop, 7,5-en en achten kwijt. Gijsen werd unaniem aan kop geplaatst.

Super pony

“Ik had niet aan zien komen dat het zo’n succes zou worden. De allerbesten rijden hier, dus het was spannend hoe de uitslag zou zijn. De uitslag is heel goed voor mij. New Star 8 is een super pony. Ik kan me geen betere wensen. Hij doet het altijd voor me. Vorig jaar heb ik ook al een EK gereden met hem. Dat was een hele happening voor de eerste keer. Nu wil ik mijn laatste jaar bij de pony’s graag afsluiten met het EK”, vertelt de winnares.

Karajkovic en Niessen aan elkaar gewaagd

Isabella Karajkovic en First Hummer (FS Mr. Right) eindigden in de landenproef nog op de derde plaats, maar klommen in de Kür naar de tweede plaats. Karajkovic reed de pony naar 73,950%, net genoeg om Esmae Niessen en Strandgaards Do it my way (v. Dr. Doolittle) met 73,933% naar de derde plaats te verwijzen. Britt Kikkert-van der Linde, die bij de children aan de leiding gaat, eindigde met Nur Für Dich Texel (v. Nagago) op de vierde plaats. Niessen won na beide dagen de strijd om het zilver, het brons ging naar Karajkovic.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/NK Dressuur