Skylar Bos racet door naar Inter II: ‘Thuis deed hij eigenlijk alles’

Na een handjevol wedstrijden debuteerden Skylar Bos en Choice Finch (Voice x Silvano N) vorige maand in de Intermédiaire I en vandaag volgde de overstap Intermédiaire II. Dat debuut was op de Subtopwedstrijd in Neerijnen goed voor 67,647%. Naast het startbewijs voor de Grand Prix betekende die score een royale overwinning in het gecombineerde klassement Zware Tour.

“Thuis deed hij eigenlijk alles van de Zware Tour. Dan kan ik wel Lichte Tour blijven rijden maar ik heb nog twee jaar bij de U25 en daarom vind ik het beter om te groeien op dit niveau”, legt Skylar Bos uit die Choice Finch sinds afgelopen voorjaar onder het zadel heeft.

Eén oog

Door een vlieg reed Bos de proef met één oog. “Toen we begonnen vloog er een vlieg in m’n oog. Ik probeerde die er uit te halen maar dat lukte niet. M’n oog ging helemaal tranen en het werd wazig. Daardoor zat ik een paar keer naast de lijn maar het maakt allemaal niet uit”, vervolgt ze lachend. “Ik was nergens vanuit gegaan en had deze score niet verwacht. Ik ben echt heel blij met dit debuut.”

Kilometers maken

“In de Lichte Tour was het gassen maar toen ik Choice vandaag terugzette naar de passage had hij zoiets van: wat ben je nu aan het doen? We hadden er wel al een 7,5 en acht voor maar voor mijn gevoel is de passage nog te weinig. De serie om de pas was goed maar in de serie om de twee hadden we er een ener door. Dat was jammer maar als dat het ergste is. En in de eerste piaffe hadden we een kleine storing. Choice kan soms teveel doen en dan wordt het een beetje hectisch. We gaan nu kilometers maken om meer routine te krijgen.”

Samen groeien

Die kilometers gaat het duo maken in de Grand Prix U25. “Volgende week maken we ons debuut in de U25 en daarna staat een selectie voor Jumping Amsterdam op de planning. We gaan er samen in groeien en dat komt wel goed. Ik rij Choice pas vanaf maart en we zijn uitgebeld, hadden een keer 55 procent en hebben inmiddels zó veel stappen gemaakt.”

Trainer switch

Met de Voice-zoon traint de amazone sinds een paar maanden bij Jacqueline Fiechter. “Sinds die tijd zijn we met sprongen vooruit gegaan. De basis moest echt overnieuw en met Jacqueline sluit dat heel goed bij Choice aan. Dat werkt echt top. En met Black Boy ga ik verder bij Katja Gevers.”

Hoogste GP-score voor Jonne van Bekkum

Karin Pettersson en Apple King K (v. Lovis Corinth) noteerden in de Intermédiaire II de tweede score van 65,294%. Jonne van Bekkum zette met Vikkie (v. Corland) het beste Grand Prix-resultaat van 63,533% neer. Deze score betekende in het gecombineerde klassement de derde plaats.

Yvonne Zuring wint Lichte Tour

Yvonne Zuring ging er in de gecombineerde rubriek Lichte Tour met de overwinning vandoor. Haar Intermédiaire I-proef met Showsister S J (v. Show Star) werd beloond met 65,956%. De Prix St. Georges van Fleur Aarsse en Zomerdam’s Agusta (v. Sandreo) was met 65,147% goed voor de tweede plaats. Joyce de Vos reed Avosereno (v. Tuschinski) in de Prix St. Georges naar 61,544% en daarmee de derde plek.

Bruce Buyserd naar dubbele zege

In het ZZ-Zwaar was Bruce Buyserd in beide proeven niet te kloppen. In de eerste proef reed hij Discovery (v. United) naar 65,571% en in de tweede proef naar 64,929%. Ook Erwin Bout eindigde twee keer in de top drie. In de eerste proef kwam zijn score met Derk (v. Johnson) uit op 64,357% (tweede plaats) en in de tweede op 61,429% (derde plaats). In de tweede proef bezette Marianne van der Vorm met Harrison K.F. (v. Chippendale) de tweede plek met 64,143%. In de eerste proef volgden Christa van Barneveld en Dreamcatcher (v. Dreamcatcher) met 63,143% als derde.

Axelle Berende de Longte aan kop bij junioren

Axelle Berende de Longte was de beste bij de junioren. Zij stuurde In-Connection’s Hiolito (v. Uphill) met 65,53% naar een unanieme overwinning. Valine Ligthart en Davinci K (v. Gogh) werden tweede met 62,132%.

