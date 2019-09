Skylar Bos turnt ex-springpaard om tot Inter I-winnaar: ‘Het begint nu op z’n plek te vallen’

Vorige week op de Hippiade in Ermelo won Skylar Bos met Hennalena N Forêt (Negro x Scandic) de gouden medaille in het L2 en nu heeft ze haar volgende succes al weer te pakken. Dat succes boekte Bos vandaag op de Subtopwedstrijd in Asperen. Met Choice Finch (Voice x Silvano N) noteerde ze 68,162% in de Intermédiaire I en won daarmee met flinke voorsprong de gecombineerde rubriek Lichte Tour.

Skylar Bos vormt zes maanden een combinatie met Choice Finch. “Voor mij heeft Choice een hele tijd gesprongen. Hij moest leren een dressuurwissel te springen in plaats van een springwissel. Daarnaast had Choice, ondanks dat hij twaalf is, kilometers nodig. Hij kon best heet en hectisch worden en daarom heb ik hem meerdere keren hc gestart. Nu besloot gewoon voor het echie te gaan en dat pakte heel goed uit. Toen we de proef uit kwamen was het al wow! Met dit resultaat ben ik echt heel blij.”

Prettig proefje

Bos reed Choice Finch een paar keer in het ZZ-Licht, het ZZ-Zwaar, de Prix St. Georges en twee weken geleden voor het eerst (toen nog hors concours) in de Intermédiaire I. “De Inter I ligt mij echt lekkerder. Dat had ik eerder ook al met Black Boy. De oefeningen komen snel achter elkaar en het zijn fijne lijnen. Een heel prettig proefje”, zegt Bos lachend over de Intermédiaire I-proef die door veel Lichte Tour-ruiters als best lastig wordt beschouwd.

Stage Karen Galema

Choice Finch kwam toevallig op het pad van Bos. “Een aantal jaar geleden liep ik stage bij Karen Galema en zij had hem staan. Toen vond ik het al een vreselijk goed paard. Karen is zelf heel druk met haar pensionstal en had echt geen tijd om hem te starten. Afgelopen maart belde ze me op met de vraag of ik hem wilde rijden. Ja tuurlijk!”, blikt Bos terug die de Voice-zoon nu in gedeeld eigendom heeft met Galema. “Dat is wel heel grappig gegaan en ik ben heel blij met hem.”

Goede kant op

Inmiddels kijkt Bos ook al vooruit met Choice Finch. “Hij doet al wat piaffe en passage maar in de eners wordt hij nog heel heet. Toen hij kwam sprong hij springwissels en nu doet hij al foutloze tweeërs. De eners pakken we spelenderwijs mee. Soms wordt hij nog wat te enthousiast maar zolang hij rustig in z’n hoofd blijft, gaat het goed. Het kan allemaal nog beter maar alles begint nu op z’n plek te vallen. De wedstrijd was vandaag naast een voetbalveld maar hij bleef helemaal geconcentreerd op mij. Het is een super fijn paard om mee te werken en het gaat de goede kant op.”

Rentree Black Boy

Verder hoopt Bos binnenkort haar rentree te maken met Black Boy (v. Gribaldi) waarmee ze tot twee jaar geleden succesvol was in de Zware Tour. “Elke keer had hij kleine dingetjes en afgelopen februari zouden we weer starten. In januari gleed Black Boy uit en daarbij liep hij een botkneuzing op. Dat heeft echt een tijd geduurd. Hij heeft drie maanden vrij gehad in het land en daarna ben ik hem weer gaan oppakken. Nu zit ik er alweer even op. Als het goed is komt hij er weer aan en ik wil heel graag weer de ring in. Maar ik neem alle tijd en het hoeft voor mij niet morgen.”

Ingrid Malan tweede

Ingrid Malan kwam het dichtst in de buurt van Skylar Bos. Malan reed Haeden (v. Chippendale) naar de hoogste Prix St. Georges-score van 64,706% en daarmee de tweede plek in het gecombineerde klassement. De Prix St. Georges van Maxime Bakker en Eurithmic (v. Laudabilis) was goed voor de derde score van 64,191%.

Tessy Scheepers en Corina Conradi

Voor de klasse ZZ-Zwaar stonden twee proeven op het programma. Tessy Scheepers reed alleen de eerste proef en won die met Gladiature (v. Voice) met 65,071%. Corina Conradi en de Fries Milan (v. Norbert 444) werden tweede met 63,714%. Anouk Blitterswijk sloot met Extravant (v. Vivaldi) met 60,929% aan op de derde plek.

In de tweede proef klom Corina Conradi op naar de eerste plaats. Hier reed ze Milan naar 64,214%. Chantal den Hartog en Bo (v. United) volgden met 60,571% op de tweede plaats.

Oranje voor Tom Verhoeven

Bij de junioren ging Tom Verhoeven er met het oranje lint vandoor. Hij reed Sky Walker (v. Dannebrog) bij het junioren-debuut naar 66,515%. Axelle Berende de Longte en In-Connection’s Hiolito (v. Uphill) vielen in deze kleine groep met 64,24% net buiten de prijzen.

Uitslag

