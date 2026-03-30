So Perfect en Jameson RS2 leveren winnaars finale Horsefood Dressuur Talent

Afgelopen zondag werd de finale van de Horsefood Dressuur Talent Competitie verreden. Bij de vierjarigen won Franka Loos met So Nice (So Perfect x Ziesto). Bij de vijfjarigen ging de overwinning naar Isabel Lienesch met Rubinella DH (Jameson RS2 x Dante Weltino).
vierjarigen Uitslag
- x Nive Ziesto) Loos So (So (91.9%) Franka 83.8+100 met Perfect
- (For Marie Vitalis) Anne Romance Ribbels (91.4%) Judith met x 82.8+100 Sophie
- Rootveld Eins x Annabel 82.8+90 Rock Formel (86.4%) Franziskus met Forever I)
- met 82.2% Sinatra Westpoint) TC (Lord Europe Annika x Roodhart
- jr.) Sarai (Kjento met x Verdoni Annemijn Glock’s Boogaard Toto 82.0%
Roller-Coaster overtuigende het behaalde Depp een met zadel met 83,0%. overwinning. Rubinella Rumble 90,9%. in onder vijfjarige van x Desperado), werd dressuurpaarden Ready prijs Ampere) een (Johnny 94% tweede van (Le Isabel met Formidable derde Saskia totaalscore nam ontvangst DH Vlaar x Rosa de Bij met de DH Lienesch Poel to met
vijfjarigen Uitslag
- DH Dante x (Jameson 88.0+100 Lienesch RS2 Rubinella Weltino) Isabel (94.0%) met
- met Poel x to 86.8+95.0 (90.9%) Rumble Formidable Saskia (Le Ampere) Ready
- Rosa 80.0 Desperado) Vlaar Roller-Coaster met + DH (Johnny x Depp 86.0 (83.0%)
- 85.2% Apache) Rossi (Vivino x Danielle Houtvast met
- Moises met 85.0% Rendex-vous met Azuar) Olivi) Jover (Kjento x
uitslagen hier alle Bekijk
Bron: Horses.nl
